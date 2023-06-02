ЭКСПЕРТ | Цены на квартиры начнут расти быстрее, чем количество сделок

„Глядя на то, что происходит на рынке, с весьма высокой долей вероятности можно сказать, что во второй половине года средняя цена квадратного метра таллиннских квартир снова превысит отметку в 3000 евро, и на этот раз уже навсегда. Это не начало нового бума, а эволюция“, — прокомментировал рыночную ситуацию Танел Тарум, основатель 1Partner Kinnisvara.

„У застройщиков не было какого-то ощутимого остатка непроданных квартир, владельцы недвижимости также неплохо справляются со своими кредитными обязательствами, и рынок аренды довольно активен. Поскольку давления со стороны продаж нет, цены хорошо держатся, однако уже начинают появляться совершенно новые проекты с новыми ценовыми уровнями“, – пояснил Тарум.

„В тех новостройках, которые ценятся особенно высоко, квадратный метр стоит уже 6000–7000 евро — это, скорее, новая реальность, а вовсе не неожиданность“, — отметил Танел Тарум ещё одну тенденцию, характерную для этого года.

Что касается объёма сделок, последний рекорд быстрого роста пришёлся на ноябрь 2021 года, когда в Таллинне было зарегистрировано 1103 сделки купли-продажи квартир. „В текущей ситуации на рынке достичь такого показателя нереально. В этом году, скорее всего, их будет на 20-25% меньше“, – сказал Танел Тарум.