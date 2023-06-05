ФОТО | Приключение под звездным небом: в Эстонии появился купольный микродом для бесконечного любования природой

С каждым годом все больше жителей Эстонии предпочитают проводить свой уик-энд на природе в микродомах. Эти уютные жилища предоставляют все необходимое, однако их компактные размеры поощряют больше времени проводить на свежем воздухе. Ну, и, конечно же, цены выглядят более привлекательными, чем стоимость аренды роскошной виллы или дома покрупнее, пишет портал Gloss.ee.