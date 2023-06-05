Как сократить первый взнос за квартиру: нюансы, о которых знают не все
Для оформления жилищного кредита требуется внести свою долю самофинансирования или первый взнос за квартиру. Накопить крупную сумму в десятки тысяч, конечно же, непросто. Однако стоит знать, что с помощью KredEx можно значительно сократить сумму первоначального взноса. Рассматриваем, какие есть варианты, и кто может рассчитывать на льготные условия.
Для получения жилищного кредита обычно требуется собственный взнос в размере не менее 15–20% от общей суммы. При покупке средней двухкомнатной квартиры в Таллинне стоимостью 110 000 евро эта сумма будет составлять около 16 500–22 000 евро. Для многодетных семей и молодых людей такая сумма может показаться неподъемной.
Сократите размер самофинансирования до 5-10%
По словам руководителя отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель, до сих пор не все знают о возможности ходатайствовать о кредите с поручительством от KredEx, благодаря чему молодые семьи и специалисты могут уменьшить размер самофинансирования до 10%.
Многодетным семьям KredEx позволяет улучшить свои жилищные условия с 5% собственным взносом. С помощью кредита можно приобрести, построить, расширить или отремонтировать имеющееся жилье и обновить системы отопления, электроснабжения, газа, водоснабжения и канализации.
Также KredEx поддерживает приобретение домов с энергетическим классом A, B или C. „Если человек, например, хочет купить квартиру класса B в новом жилом комплексе и имеет высшее образование, то при помощи KredEx он может подать заявку на кредит, а для первоначального взноса ему будет достаточно 10 процентов самофинансирования от общей суммы кредита“, – пояснила Ватсель.
„Недавно KredEx также изменил условия с целью упростить приобретение жилья в сельских районах. В прошлом году 20% кредитов были оформлены с помощью KredEx. Эта организация является поручителем кредита, пока основная сумма кредита не будет погашена“, — сказала Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV.
Кто может рассчитывать на поддержку?
Молодые семьи
молодые специалисты
покупатели энергоэффективного жилья (в тч. Люди, занимающиеся реконструированием жилья)
многодетные семьи
ветераны Кайтселийт и армии
„Клиенты, ходатайствующие о жилищном кредите в LHV, чаще всего использовали услуги KredEx в качестве молодых специалистов (58% всех договоров). Поддержку также использовали молодые семьи (19% договоров) и те, кто приобретал энергоэффективное жилье (17%)“, – уточнила Ватсель.
Подойдет ли ваша семья?
Молодыми специалистами считаются лица до 35 лет, получившие образование и прошедшие испытательный срок на рабочем месте.
Молодой семьей считается семья, которая из родителей в возрасте до 35 лет, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте от 1 до 16 лет, или из родителей в возрасте 40 лет, у которых воспитывается не менее двух детей в возрасте от 1 до 16 лет.
„Как показывает практика, возможности, предназначенные для молодых семей и молодых специалистов, в основном используются для покупки первого жилья. При этом средние суммы кредитов составляют соответственно 107 000 и 117 000 евро. Суммы кредитов, полученных под энергоэффективное жилье, уже больше – в среднем 210 000 евро“, — говорит Ватсель.
Процесс оформления
KredEx обеспечивает поручительство только для приобретения собственного жилья, а сдавать в аренду жилье, приобретенное с помощью кредита, запрещено. Процентная ставка по кредиту зависит от различных факторов, таких как размер первоначального взноса, количество ходатайствующих, их возраст, уровень образования и предыдущая платежеспособность. Для использования гарантии KredEx необходимо предоставить банку доказательство принадлежности к одной из поддерживаемых целевых групп. При желании это можно сделать и в электронном виде.
Дополнительная информация доступна на сайте KredEx.