Недвижимость
05.06.2023, 07:07

Как сократить первый взнос за квартиру: нюансы, о которых знают не все

 
ФОТО: Billion Photos | Shutterstock

Для оформления жилищного кредита требуется внести свою долю самофинансирования или первый взнос за квартиру. Накопить крупную сумму в десятки тысяч, конечно же, непросто. Однако стоит знать, что с помощью KredEx можно значительно сократить сумму первоначального взноса. Рассматриваем, какие есть варианты, и кто может рассчитывать на льготные условия.

Для получения жилищного кредита обычно требуется собственный взнос в размере не менее 15–20% от общей суммы. При покупке средней двухкомнатной квартиры в Таллинне стоимостью 110 000 евро эта сумма будет составлять около 16 500–22 000 евро. Для многодетных семей и молодых людей такая сумма может показаться неподъемной.

Сократите размер самофинансирования до 5-10%

По словам руководителя отдела финансирования частных лиц LHV Кэтлин Ватсель, до сих пор не все знают о возможности ходатайствовать о кредите с поручительством от KredEx, благодаря чему молодые семьи и специалисты могут уменьшить размер самофинансирования до 10%.

Многодетным семьям KredEx позволяет улучшить свои жилищные условия с 5% собственным взносом. С помощью кредита можно приобрести, построить, расширить или отремонтировать имеющееся жилье и обновить системы отопления, электроснабжения, газа, водоснабжения и канализации.

Также KredEx поддерживает приобретение домов с энергетическим классом A, B или C. „Если человек, например, хочет купить квартиру класса B в новом жилом комплексе и имеет высшее образование, то при помощи KredEx он может подать заявку на кредит, а для первоначального взноса ему будет достаточно 10 процентов самофинансирования от общей суммы кредита“, – пояснила Ватсель.

„Недавно KredEx также изменил условия с целью упростить приобретение жилья в сельских районах. В прошлом году 20% кредитов были оформлены с помощью KredEx. Эта организация является поручителем кредита, пока основная сумма кредита не будет погашена“, — сказала Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц LHV.

Кто может рассчитывать на поддержку?

  • Молодые семьи

  • молодые специалисты

  • покупатели энергоэффективного жилья (в тч. Люди, занимающиеся реконструированием жилья)

  • многодетные семьи

  • ветераны Кайтселийт и армии

„Клиенты, ходатайствующие о жилищном кредите в LHV, чаще всего использовали услуги KredEx в качестве молодых специалистов (58% всех договоров). Поддержку также использовали молодые семьи (19% договоров) и те, кто приобретал энергоэффективное жилье (17%)“, – уточнила Ватсель.

Подойдет ли ваша семья?

  • Молодыми специалистами считаются лица до 35 лет, получившие образование и прошедшие испытательный срок на рабочем месте.

  • Молодой семьей считается семья, которая из родителей в возрасте до 35 лет, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте от 1 до 16 лет, или из родителей в возрасте 40 лет, у которых воспитывается не менее двух детей в возрасте от 1 до 16 лет.

„Как показывает практика, возможности, предназначенные для молодых семей и молодых специалистов, в основном используются для покупки первого жилья. При этом средние суммы кредитов составляют соответственно 107 000 и 117 000 евро. Суммы кредитов, полученных под энергоэффективное жилье, уже больше – в среднем 210 000 евро“, — говорит Ватсель.

Процесс оформления

KredEx обеспечивает поручительство только для приобретения собственного жилья, а сдавать в аренду жилье, приобретенное с помощью кредита, запрещено. Процентная ставка по кредиту зависит от различных факторов, таких как размер первоначального взноса, количество ходатайствующих, их возраст, уровень образования и предыдущая платежеспособность. Для использования гарантии KredEx необходимо предоставить банку доказательство принадлежности к одной из поддерживаемых целевых групп. При желании это можно сделать и в электронном виде.

Дополнительная информация доступна на сайте KredEx.

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