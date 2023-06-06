ОБЗОР | У застройщиков выставлены на продажу квартиры на десятки миллионов

Согласно статистике, собранной экспертом по недвижимости Тыну Тоомпарком, на конец апреля в Таллинне было выставлено на продажу 2188 квартир. Из них 36 процентов или 797 квартир принадлежат пяти застройщикам.

По словам Тоомпарка, тот факт, что большая часть проектов находится в руках небольшой группы предпринимателей, указывает на то, что на рынке есть хорошо капитализированные компании, которые могут справиться с некоторыми рыночными колебаниями.

„Сейчас такое неспокойное время, что все может измениться очень быстро. Но нет смысла, исходя из этого, копать себе яму, залезть и ждать, пока кто-то засыплет землей“, — сказал Тоомпарк.