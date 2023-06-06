Без резких движений: у россиян нет доступа к жилью в Эстонии, но не все его продают

Жители России, владельцы жилья в Эстонии, после введения запрета на пересечение границы по краткосрочным визам стали активно продавать недвижимость – с августа 2022 их число уменьшилось почти на четверть. Но некоторые собственники не готовы расставаться со своими домами и квартирами. ДВ узнали, как им удается обслуживать недвижимость сейчас, и на что они надеются в дальнейшем, пишет dv.ee.