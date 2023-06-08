Эстонская компания начинает производить модульные бетонные бомбоубежища

Модули бомбоубежища и внутреннее обустройство будут производиться в Эстонии на заводе Revonia в Вяэна, системы очистки воздуха — в Швейцарии, химически- и взрывостойкие компоненты — в Финляндии. Бомбоубежища сначала предназначены для рынков Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Железобетонные модули будут покрыты грунтом, и по словам производителя, объект будет обеспечивать защиту от радиации, ядерного, химического и биологического оружия, бомб, гранат или беспорядков.

„После установки входы в подземное убежище могут быть скрыты, а наличие убежища остается невидным для посторонних. Это также было одним из основных условий со стороны немецких заказчиков, которые хотели, чтобы установка была максимально незаметной и быстрой, „, - прокомментировал гендиректор предприятия Рауно Оя.

„Revonia уже производила бетонные модули. За 10 с лишним лет работы мы изготовили и установили более 1200 подземных проектов. Большинство из них — подземные погреба, сауны и подземные дома из модулей. В соответствии с нынешним напряженным мировым порядком мы также разработали линию по производству бомбоубежищ“, — добавил он.