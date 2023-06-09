Рынок жилья в Ида-Вирумаа: квартиры скупают как горячие пирожки

Ключевая причина нынешней популярности рынка недвижимости в Ида-Вирумаа – дешевизна. Несмотря на рост цен, который начался в 2021 году, сегодня средняя стоимость квадратного метра в регионе остается на низком и доступном для многих уровне.

„В среднем в Ида-Вирумаа стоимость квадратного метра квартир с 2017 по 2020 год держалась на уровне примерно 250-260 евро. В 2021 году она составила 304 евро/м2, в 2022 – 352 евро/м2, а в текущем году по состоянию на конец апреля она составляла 380 евро/м2“, – рассказывает нарвский маклер Domus Kinnisvara Рамиля Богенс.

По ее словам, в отдельных городах этот скачок был еще более ощутимым. Например, в Кохтла-Ярве цена с 2020 по 2023 год подскочила со 109 до 201 евро/м2, а в Йыхви – с 288 до 479 евро/м2. В Нарве цена за этот период выросла с 433 евро/м2 до 575 евро/м2.