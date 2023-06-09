Недвижимость
09.06.2023, 17:16

Плохие новости для обладателей жилищных кредитов: Euribor снова начал расти

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ФОТО: Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, повысилась до 3,781%, пишет rus.err.ee.

Неделей ранее ставка составляла 3,721%, т.е. за неделю Euribor вырос более чем на 0,5 процентного пункта.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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