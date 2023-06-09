Плохие новости для обладателей жилищных кредитов: Euribor снова начал расти

Неделей ранее ставка составляла 3,721%, т.е. за неделю Euribor вырос более чем на 0,5 процентного пункта.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.