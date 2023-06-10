„Безумный“ прогноз: в Финляндии продавец жилья будет доплачивать покупателю

Свой прогноз Бротерус опубликовал в блоге в twitter. По словам экономиста, новое явление будет связано с недавно построенными квартирами, при приобретении которых были использованы значительные объемы ссуд квартирных товариществ. Оно может затронуть в том числе столичный регион.

Бездолговая стоимость новой квартиры составляет 100 000 евро, 85 процентов которой гасится за счет ссуды, то есть фактическая цена продажи составляет 15 000 евро. Цена на квартиру в перспективе падает на 16 процентов. Тогда стоимость составит уже 84 000 евро. Квартира является новостройкой, для которой использованы льготы по амортизации, т. е. корпоративная ссуда вообще не амортизировалась. В итоге рыночная стоимость жилья составит 84 000 евро без долга, но есть еще и долг в 85 000 евро. В случае, если покупатель решит срочно перепродать жилье, он вынужден будет доплатить покупателю 1000 евро для совершения сделки по рыночной цене.