ИСТОРИЧЕСКАЯ СДЕЛКА | В Таллинне продали самую дорогую квартиру в истории(24)
Бюро недвижимости Uus Maa сообщило 8 июня, что в расположенном на Пирита теэ доме Meerhof была продана самая дорогая квартира Таллинна за всю историю.
Речь идет о двухэтажном пентхаусе с видом на море и Старый город. Квартира была куплена для того, чтобы в ней жить.
Консультировала сделку старший консультант Uus Maa Анника Леэт. Она написала на сайте бюро, что цены на квартиры класса люкс существенно не снизились, поскольку в таких случаях покупаются эмоции и стоимость не имеет решающего значения. Значение имеют особенность и уникальность объекта.
Сделки с квартирами в самом дорогом ценовом диапазоне происходят далеко не каждый день, но, по словам Леэт, все же случаются.
„Например, в начале года мы консультировали продажу одного пентхауса в Кадриорге стоимостью более полутора миллионов“, — отметила она.
По словам эксперта, в люксовом сегменте наибольший интерес наблюдается к продаже и аренде квартир в зоне т.н. „золотой мили“ от центра Ротерманни до Ноблесснера. Общее охлаждение рынка недвижимости существенно не сказалось на продажах здесь.
Архитекторами резиденции Meerhof на Пирита теэ 20а являются Хенно Силласте и Сандер Аас. Девятиэтажное здание с просторными и квартирами класса люкс было построено в 2015 году.