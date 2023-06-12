В Ноблесснере появилась зеркальная сауна с выходом к морю

В Ноблесснере появилась зеркальная сауна ÖÖD Sauna с выходом к морю. В сауне есть все необходимое для того, чтобы отдохнуть душой и телом: завораживающие виды на море и пристань, душ и ванная. Еду и напитки можно заказать в баре, пишет портал Gloss.ee.