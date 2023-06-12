Недвижимость
12.06.2023, 15:10

В Ноблесснере появилась зеркальная сауна с выходом к морю

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ФОТО: ÖÖD

В Ноблесснере появилась зеркальная сауна ÖÖD Sauna с выходом к морю. В сауне есть все необходимое для того, чтобы отдохнуть душой и телом: завораживающие виды на море и пристань, душ и ванная. Еду и напитки можно заказать в баре, пишет портал Gloss.ee.

Рядом с сауной располагается бар и центр серфинга Wambola Surf & Bar, где можно не только перекусить, но и покататься на досках, электрофойле, лодке, бананах и испытать себя в вейк-серфинге. По вечерам здесь можно послушать живую музыку и потанцевать.

Сауна рассчитана на 6-10 человек. Wambola Surf & Bar открыт со среды по субботу с 16.00 до 23.00.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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