ЭКСПЕРТ | Есть ли смысл копить и экономить, если все равно все съедает инфляция?

Например, если у вкладчика есть 12 000 евро свободных средств, за год он может заработать на срочном вкладе 600 евро. Другой вариант – ежемесячно открывать срочный вклад в размере 1000 евро, поскольку таким образом деньги можно будет снимать со вкладов каждый месяц. Однако в случае с распределенным вкладом необходимо учитывать, что проценты постоянно меняются, и ставки, которые банки предлагают по срочным вкладам сегодня, могут не действовать, например, в следующем месяце или через месяц.

Другим вариантом является стратегия диверсификации: разделение большей суммы на несколько срочных вкладов, срок действия которых истекает в разное время, поскольку это также обеспечивает поэтапное получение денег с процентами.

Срочный депозит предназначен для размещения конкретной суммы на фиксированный срок, например, на год. Если вкладчик убежден, что деньги в этот период ему не понадобятся, стоит выбрать банк, предлагающий безопасное хранение и лучшую процентную ставку, и открыть один вклад.

2. Стоит ли класть все свободные деньги на один депозит или лучше открыть несколько разных вкладов?

Трудно предсказать, будут процентные ставки расти дальше или нет, но на финансовых рынках преобладает мнение, что ставки достигают или уже достигли своего пика, и в долгосрочной перспективе мы снова начнем наблюдать тенденцию к снижению.

Процентные ставки по депозитам и раньше бывали высокими, но такого уровня ставок не наблюдалось уже очень давно. С тех пор, как в 2011 году Эстония перешла на евро, предлагаемые банками процентные ставки по срочным вкладам никогда не были такими высокими, как сейчас. Из-за длительного периода низких процентных ставок люди не привыкли рассматривать срочные депозиты как полезный способ приумножения денег. Если в 2008 году частные лица и предприятия вкладывали почти 50% своих свободных денег в срочные депозиты коммерческих банков Эстонии, то сейчас срочные депозиты частных и бизнес-клиентов составляют лишь около 21% всех вкладов. Более десяти лет банки предлагали практически нулевые проценты по срочным депозитам, что снижало мотивацию вкладчиков. Сегодня ситуация изменилась – например, отечественный Coop Pank выплачивает до 5% годовых по срочным вкладам, открытым до Иванова дня.

1. Будут ли процентные ставки по срочным депозитам повышаться и дальше или потолок уже достигнут?

3. Разумно ли снимать проценты по депозиту каждый месяц или лучше все сразу – в конце срока вклада?

Это зависит от потребности вкладчика. Если он хочет сразу же начать использовать полученный от вклада доход, целесообразно выбрать ежемесячное снятие средств. Следует, однако, отметить, что проценты по депозиту с ежемесячной выплатой, как правило, несколько ниже, чем проценты, выплачиваемые в конце срока вклада. Если нет необходимости сразу начинать пользоваться процентным доходом, разумнее запланировать снятие процентов одновременно с окончанием вклада, ведь так вы получите максимальную процентную ставку.

При открытии срочного вклада банк обычно также спрашивает, должен ли вклад закончиться в определенную дату или вы хотите, чтобы он продлевался автоматически. Первый вариант особенно подходит для тех, кто использует проценты по вкладу, чтобы собрать, например, деньги на большую летнюю поездку в следующем году или на первоначальный взнос за будущий дом. В этом случае известно, что вы хотите использовать эти деньги ровно через год, и разумно выбрать депозит, который заканчивается в конкретную дату. Те, кто хочет постоянно получать безрисковый процентный доход со своих свободных денег, могут предпочесть автоматически продлеваемый вклад, поскольку таким образом им не нужно заниматься открытием нового вклада по истечении срока действия старого.

4. Можно ли досрочно расторгнуть договор срочного депозита?

Перечисление денег на срочный депозит является двусторонним обязывающим соглашением между вкладчиком и банком. Для банка срочный депозит служит средством управления долгосрочной ликвидностью и буфером наличности, а вкладчику за использование его денег выплачиваются проценты.

Досрочное расторжение такого договора является скорее исключением, чем правилом. Даже если в исключительных обстоятельствах банк допускает досрочное прекращение срочного депозита, это имеет для вкладчика определенную цену, что обычно означает, что клиент вынужден отказаться от уже заработанных процентов. Часто в договоре также предусмотрена неустойка за досрочное расторжение срочного вклада. Поэтому перед открытием вклада необходимо убедиться, что вносимые деньги не потребуются вам до окончания срока вклада и уже затем выбрать наиболее подходящий срок. Прежде чем аннулировать вклад в исключительном порядке, во избежание непредвиденных потерь стоит досконально ознакомиться со всеми условиями.

5. Какой смысл копить и экономить, если все равно все съедает инфляция?

К сожалению, инфляция действительно уменьшает сбережения, но, к счастью, мы уже наблюдаем ее замедление. Хотя 5% ставка по депозиту на первый взгляд не кажется привлекательной по сравнению с 20% инфляции, можно задаться вопросом, а что является лучшей альтернативой. Если вы откажетесь от 5% фиксированной процентной ставки по депозиту, инфляция не изменится, а ваши финансовые потери будут еще больше. Поскольку инфляции не в состоянии избежать никто, можно с уверенностью сказать, что срочный депозит в настоящее время является лучшим из всех вариантов сбережений.