Анализ рынка недвижимости от Swedbank: Когда снизятся цены на недвижимость, а Euribor достигнет своего пика?

В течение двух прошлых лет на рынке недвижимости был необычайно активный период, спрос был очень высоким. Однако, по словам экономистки Марианны Рыбинской, в конце 2022 года на рынке недвижимости спрос снизился.

„В апреле и мае, благодаря сезонным факторам, рынок слегка ожил. Нельзя сказать, что рынок полностью восстановился, однако текущий период можно назвать периодом затишья“, - комментирует происходящее специалистка.

Если смотреть на цены, то по прогнозу Swedbank поиск баланса принесет с собой умеренную коррекцию цен на рынке квартир. В течение последних лет происходил довольно стремительный рост цен. В течение последних нескольких лет рост цен превышал рост чистой заработной платы. Это, естественно, негативно повлияло на соотношение цен и зарплат.

В новостройках цена за квадратный метр достигла 4500 тысяч евро.