Странное завещание: пенсионерка отписала недвижимость квартиранту

„Мы ездим на реабилитацию в центр „Адели“, – объясняет она. – Машины у нас нет, а передвигаться с колясочником на общественном транспорте – непростая задача. Очень мало автобусов с низкой посадкой. Но каждый раз, когда мы ездили с ним на реабилитацию, мы встречались с бабушкой в кафе в центре „Кристийне“. К ней-то мы с Юриком подняться не можем, четвертый этаж, поэтому встречались в кафе“.

„И вот уже 20 лет он прикован к кровати, передвигаться может только на инвалидной коляске, и все, что ниже шеи, он не чувствует“, – вздыхает Ирена.

Юрий, к сожалению, к тому времени уже был полностью парализован. Когда ему было 22 года, он пошел купаться на карьер, неудачно прыгнул вниз головой в воду… И получил необратимые травмы спинного мозга.

„Но с Тоомасом мы развелись, когда Юрик был еще маленьким, – рассказывает Ирена. – Он женился во второй раз. У него родился еще один сын. Однако в 2009 году его не стало – он застрелился. И после этого бабушка Нина поняла, что кроме нас с Юриком у нее больше никого нет, и в 2010 году написала завещание на Юрия“.

„Наша дорогая бабушка Нина проработала всю жизнь в библиотеке Академии наук, – начинает свой рассказ ее невестка Ирена. – Мужа Инно она давно уже похоронила и жила одна в двухкомнатной квартире на Сыпрузе пуйестеэ в Таллинне. Это недалеко от торгового центра „Кристийне“. Вышла на пенсию, пенсия у нее была хорошая, и бабушка жила припеваючи“.

„Они только что вышли от нотариуса в полнейшем шоке, – рассказала женщина. – Дело в том, что чужой человек лишил инвалида имущества, которое его бабушка много лет назад ему отписала“.

„Это ее какой-то давний знакомый, – рассказывает она. – Он занимается нетрадиционной медициной, она к нему ходила лечиться. И это такой мужчина, которому вечно негде жить. Он то у одной женщины поживет, то у другой… И вот четыре года назад он попросился к нашей бабушке. Надо отметить, что она была уже в почтенном возрасте и обрадовалась, что он будет ей по хозяйству помогать. Говорила: „Вот Валерий мне полочку прибил!“, „Вот Валерий мне там починил“. Ну все понятно, мужик в доме – это мужик в доме“.

Однако, по словам Ирены, получалось так, что Валерий у бабушки жил, но ни за что не платил.

„За все платила она! – возмущается женщина. – У него вечно были какие-то проблемы с деньгами. Пенсия у него, по ее словам, была маленькой, всего 400 евро в месяц. Плюс какие-то еще долги, микрозаймы, быстрые кредиты… Когда он въехал, то стал жаловаться, что ему неудобно на этом диване спать. Она купила ему новый диван. А в другой раз мы пошли вместе в магазин „Пепко“, она взяла там что-то для хозяйства, а он положил в корзину трусы себе, носочки, тапочки… И она за все заплатила! Вот такой вот квартирант“.

В феврале этого года, вспоминает Ирена, бабушка вдруг завела разговор о том, что же будет, когда ее не станет.

„Она стала говорить, что Валерию ведь тогда будет негде жить, – говорит невестка. – Я стала спрашивать, а где же он до этого жил? Неужели за всю жизнь никакого имущества он не нажил? А она ответила, что у него было две квартиры, но там возникли какие-то долги, и он их лишился. Я так поняла, что у него много детей и внуков, одна дочка вроде как живет в своей квартире, а остальные родственники ютятся по съемным. Что стало с теми его квартирами – неизвестно. Но Нина в этом году вдруг начала говорить о том, что очень волнуется, что же с ним будет дальше“.

Ирена отмечает, что в ответ на это напомнила бабушке, что у нее же есть еще и внук Юрий.