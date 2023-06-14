Недвижимость
14.06.2023, 09:44

Странное завещание: пенсионерка отписала недвижимость квартиранту

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ФОТО: fizkes | Shutterstock

Жительница Таллинна Нина Обрам (86) была высокоинтеллектуальной и образованной женщиной. К сожалению, ее единственный сын умер, и из близких родственников у нее остались только невестка и внук-инвалид. 13 лет назад она написала завещание в пользу внука, однако в этом году изменила свою волю в пользу квартиранта. Спустя три месяца ее не стало, пишет „МК-Эстония“.

В редакцию обратилась соцработник из Маарду Ирина, которая рассказала, что ее подопечного-инвалида при странных обстоятельствах лишили имущества – наследства от его родной бабушки.

„Они только что вышли от нотариуса в полнейшем шоке, – рассказала женщина. – Дело в том, что чужой человек лишил инвалида имущества, которое его бабушка много лет назад ему отписала“.

Непростая судьба

„Наша дорогая бабушка Нина проработала всю жизнь в библиотеке Академии наук, – начинает свой рассказ ее невестка Ирена. – Мужа Инно она давно уже похоронила и жила одна в двухкомнатной квартире на Сыпрузе пуйестеэ в Таллинне. Это недалеко от торгового центра „Кристийне“. Вышла на пенсию, пенсия у нее была хорошая, и бабушка жила припеваючи“.

Единственный сын Нины был женат на Ирене. У них родился сын Юрий.

„Но с Тоомасом мы развелись, когда Юрик был еще маленьким, – рассказывает Ирена. – Он женился во второй раз. У него родился еще один сын. Однако в 2009 году его не стало – он застрелился. И после этого бабушка Нина поняла, что кроме нас с Юриком у нее больше никого нет, и в 2010 году написала завещание на Юрия“.

Юрий, к сожалению, к тому времени уже был полностью парализован. Когда ему было 22 года, он пошел купаться на карьер, неудачно прыгнул вниз головой в воду… И получил необратимые травмы спинного мозга.

„И вот уже 20 лет он прикован к кровати, передвигаться может только на инвалидной коляске, и все, что ниже шеи, он не чувствует“, – вздыхает Ирена.

Ирена с Юрием живут в Маарду, в небольшой двухкомнатной квартире. Но периодически бывают в Таллинне.

„Мы ездим на реабилитацию в центр „Адели“, – объясняет она. – Машины у нас нет, а передвигаться с колясочником на общественном транспорте – непростая задача. Очень мало автобусов с низкой посадкой. Но каждый раз, когда мы ездили с ним на реабилитацию, мы встречались с бабушкой в кафе в центре „Кристийне“. К ней-то мы с Юриком подняться не можем, четвертый этаж, поэтому встречались в кафе“.

Неожиданный поворот

По словам Ирены, четыре года назад у бабушки Нины появился квартирант.

„Это ее какой-то давний знакомый, – рассказывает она. – Он занимается нетрадиционной медициной, она к нему ходила лечиться. И это такой мужчина, которому вечно негде жить. Он то у одной женщины поживет, то у другой… И вот четыре года назад он попросился к нашей бабушке. Надо отметить, что она была уже в почтенном возрасте и обрадовалась, что он будет ей по хозяйству помогать. Говорила: „Вот Валерий мне полочку прибил!“, „Вот Валерий мне там починил“. Ну все понятно, мужик в доме – это мужик в доме“.

Однако, по словам Ирены, получалось так, что Валерий у бабушки жил, но ни за что не платил.

„За все платила она! – возмущается женщина. – У него вечно были какие-то проблемы с деньгами. Пенсия у него, по ее словам, была маленькой, всего 400 евро в месяц. Плюс какие-то еще долги, микрозаймы, быстрые кредиты… Когда он въехал, то стал жаловаться, что ему неудобно на этом диване спать. Она купила ему новый диван. А в другой раз мы пошли вместе в магазин „Пепко“, она взяла там что-то для хозяйства, а он положил в корзину трусы себе, носочки, тапочки… И она за все заплатила! Вот такой вот квартирант“.

В феврале этого года, вспоминает Ирена, бабушка вдруг завела разговор о том, что же будет, когда ее не станет.

„Она стала говорить, что Валерию ведь тогда будет негде жить, – говорит невестка. – Я стала спрашивать, а где же он до этого жил? Неужели за всю жизнь никакого имущества он не нажил? А она ответила, что у него было две квартиры, но там возникли какие-то долги, и он их лишился. Я так поняла, что у него много детей и внуков, одна дочка вроде как живет в своей квартире, а остальные родственники ютятся по съемным. Что стало с теми его квартирами – неизвестно. Но Нина в этом году вдруг начала говорить о том, что очень волнуется, что же с ним будет дальше“.

Ирена отмечает, что в ответ на это напомнила бабушке, что у нее же есть еще и внук Юрий.

„Она всегда говорила: „Я Юрку не оставлю!“ – цитирует ее невестка. – Но в этом году бабушка стала вдруг заботиться не только о Юре, но и о Валерии“.

Визит в „исполком“

Последний раз Ирена с Юрием видели бабушку 9 мая. Юрий с мамой снова ездили на реабилитацию в центр „Адели“ на Эндла, а потом встречались с бабушкой в „Кристийне“.

На все встречи и семейные праздники бабушка Нина всегда приезжала с Валерием. И, по словам Ирены, ей 9 мая даже пришлось Валерия попросить, чтобы он хоть раз дал им побыть наедине.

„А то он все время крутился вокруг, слова бабушке не давал сказать… – возмущается Ирена. – Только когда его не было, можно было с ней нормально пообщаться. При нем она всегда молчала, на всех праздниках говорил только он“.

И, когда они остались наедине, бабушка Нина вдруг рассказала Ирене, что они с Валерием ездили в „исполком“.

„Я стала спрашивать, зачем? – вспоминает невестка. – На что та толком не смогла ничего ответить. Но сказала, что работник „исполкома“ сказала, что у нее два законных наследника. По утверждениям бабушки, ей дали подписать какую-то справку. Я стала спрашивать, не меняла ли она завещания. На что бабушка твердо ответила, что нет. Что это была просто какая-то справка, и ее наследник – по-прежнему Юрик“.

А на следующий день бабушке внезапно стало плохо, и ее отвезли в больницу.

„Валерий стал мне звонить и кричать, что я ее тогда в кафе отравила. Писал мне всякие гадости, обзывал разными словами“, – с дрожью вспоминает она.

Бабушке в больнице тем временем лучше не становилось.

„У нее сильно болел живот. После обследований выяснилось, что нужно делать операцию. Ее отправили на операцию, – говорит Ирена. – Врач потом вспоминал, что ее разрезали – а там внутри все черное! В ночь с 13 на 14 мая ее не стало“.

Так как близким контактом бабушки Нины в регистратуре оформили Валерия, то позвонили ему.

„Он не стал сообщать нам, а, как потом выяснилось, побежал к банкомату и снял с ее счета 300 евро, – возмущается Ирена. – Почему 300? Как нам потом сказали в банке, что это было все, что у нее осталось на счету. Он пытался снять деньги и со второго счета в другом банке, но у него не получилось, потому что он не знал ПИН-кода. Мы стали потом спрашивать, откуда у него ее банковские карточки, на что он ответил, что вытащил их у нее из кошелька, когда ее на скорой увозили в больницу. Дескать, зачем там ей карточки, в больнице-то… Он что, знал, что она оттуда уже не вернется?“

Ирена тем временем, не зная, что бабушки уже нет, звонила ей на мобильный и не понимала, почему та не отвечает.

„Я сначала думала, что, может, спит. Или ее повезли на обследование, – вспоминает она. – В конце концов позвонила в информацию, и там мне сказали, что ее больше нет…“

Кто быстрее?

На следующий день Ирена и Юрий поехали в больницу. Но там произошла неожиданная встреча.

„Когда мы уже получали справку о смерти, в больницу ворвался Валерий, который кричал, что он – племянник бабушки, и чтобы никакую справку нам не давали“, – вспоминает Ирена.

Она считает, что справка о смерти, которую он с боем пытался получить, была бы для него способом наживы.

„Ведь с ней можно было бы пойти в банк и снять деньги со счета, – говорит невестка. – Или попросить о каком-то пособии. Юрику, кстати, писал какой-то родственник Валерия и просил фото справки, чтобы он мог пойти с нею в соцотдел и получить пособие. Еще он просил у Юрика перевести ему денег, чтобы он мог приехать“.

С этой справкой Ирена с Юрием пошли в банк, и тогда-то и выяснилось, что в день смерти их бабушки Валерий снял со счета в SEB 300 евро – все, что было.

„Был еще и счет в Swedbank, откуда он тоже пытался снять деньги, но у него, как нам сказали, не получилось, – сообщает Ирена. – Нам выдали в банке по справке деньги на похороны, но их было так мало, что мне пришлось еще собирать по моим подругам. У одной одолжила, у другой… Кое-как насобирали. Хотя Нина мне говорила, что у нее дома под тумбочкой хранятся 2000 евро похоронных. Однако Валерий в квартире окопался, нас туда не пускает, замки сменил и утверждает, что никаких денег там нет“.

По словам Ирены, Валерий пришел в день прощания с тремя незнакомыми ей людьми, вроде как своими родственниками.

„Без цветов, без ничего, – возмущается невестка. – На похороны тоже не скинулся. И потом они вчетвером пришли в ресторан на поминки, покушать. Когда я спросила, где те 300 евро, которые он снял с бабушкиного счета, он ответил, что он их с собой не взял. Впрочем, у него никогда никаких денег с собой не было“.

Много вопросов

После похорон Ирена с Юрием и соцработником пошли к нотариусу, где выяснилось, что бабушка изменила завещание.

„В феврале этого года, за три месяца до смерти, она вместе с Валерием поехала к нотариусу и подписала новое завещание, – вздыхает Ирена. – Дескать, все имущество достается Валерию. Это, видимо, и был тот визит в „исполком“. Понимала ли она, что подписывает? Вряд ли. Эстонского она не знает, и в завещании указано, что от письменного перевода она отказалась“.

Невестка добавляет, что есть и сомнения, что нотариус проверяла, соображает ли человек, который пришел писать завещание. У нее вызывает подозрения и то обстоятельство, что когда она стала бабуле наедине задавать вопросы, то на следующий день ей вдруг „стало плохо“, и ее отвезли в больницу.

„Не мог ли Валерий со своей нетрадиционной медициной что-то с бабушкой сделать, видя, что родственники начинают что-то выяснять?“ – задают они риторический вопрос.

И сейчас Ирена с Юрием переживают, что будет с бабушкиной квартирой.

„Мы думали, что ее продадим и потратим деньги Юрику на реабилитацию, – отмечает невестка. – Ведь государство дает бесплатно только 10 дней в Хаапсалу, остальное – за свой счет. Наш единственный доход – пенсия по нетрудоспособности Юрика и прожиточное пособие от Маарду. И вот теперь выясняется, что квартира достанется не родному внуку, а совершенно постороннему человеку. Бабушка в здравом уме и твердой памяти никогда бы так не поступила“.

Подруги против

30 мая состоялось погребение праха покойной Нины на кладбище Пярнамяэ – рядом с сыном. Валерий на погребение не пришел, зато пришли две подруги, которые тоже поделились возмущением по поводу этой ситуации.

„Этот Валерий никому из нас не нравился, – говорит одна из них. – Когда он был дома, Нина даже не могла по телефону разговаривать. Да, нет, потом поговорим. И к себе не приглашала. Да и ходок он еще тот. То у нее поживет, то к другой женщине уйдет. Оттуда его погонят – так к ней возвращается“.

„У нее была близкая подруга в Финляндии, – говорит другая. – Она ей все-все всегда рассказывала. И если бы Нина понимала, что она изменила завещание, то обязательно бы ей рассказала. Но за эти три месяца ни слова не сказала ей о новом завещании“.

„Она меня любила“

Именно так утверждает Валерий Альяс, наследник Нины Обрам. Чтобы получить его комментарий, „МК-Эстония“ вместе с Иреной и Юрием приехала после погребения праха покойной Нины к ее дому.

Однако дверь в квартиру открыл молодой парень (впоследствии выяснилось, что это внук Валерия), который сказал, что Валерий уехал кому-то помогать. Но спустя несколько минут к дому приехал на машине Валерий, который вместе с двумя людьми стал из большой черной и слегка побитой машины что-то выгружать. (По данным Транспортного департамента, у этой машины нет ни страховки, ни техосмотра, зато есть запрет на отчуждение от судебного исполнителя.)

Валерий – импозантный молодящийся мужчина, с крашенными черной краской бровями, усами и волосами. Он признается, что ему 72 года, но он очень любил покойную Нину, и жили они душа в душу.

„А они сами во всем виноваты, – говорит он, указывая пальцем на родственников Нины. – Не приезжали, не помогали. Юрий сам виноват, что он инвалид. Надо было думать головой. Ее сын тоже натворил дел: он взял женщину с двумя детьми, она забеременела, родила мальчика. У Нины был день рождения, и они приехали в гости. По пути назад жена ему призналась, что мальчик – не от него. Он взял служебный пистолет и где-то на пустыре застрелился! В день рождения матери! Так что не было у нее нормальных родственников, только я. Нина меня любила, и я ее любил. Мы жили как муж и жена. К сожалению, инфаркт кишечника, спасти ее не удалось“.

Он подтверждает, что в день смерти снял деньги со счета покойной. Но при этом считает, что все по закону.

„Ну я же все равно наследник всего этого имущества! – говорит он. – Мы вместе ездили к нотариусу, где она все подписала“.

Он уверяет, что снятые 300 евро потратит на памятник Нине. С фотографией. А на просьбу Юрия отдать ему хотя бы фотоальбом бабушки, где их семейные снимки, ответил отказом: „Только когда пройдет 40 дней!“

Машина с историей: если ввести номер авто, на котором приехал Валерий, в базу данных Транспортного департамента, то выясняется, что у авто нет ни страховки, ни техосмотра, и ею интересуется судебный исполнитель. Фото: Марек Паю

„В поисках новой жертвы“

Ирена и Юрий по пути назад признались, что их просто трясет от всей этой ситуации, и они не знают, что им делать.

„Мы обращались к бесплатным юристам, но те сказали, что если завещание было написано у нотариуса, то шансов нет, – вздыхает Ирена. – А денег на платного юриста у нас нет… В квартире бабушки, по словам соседей, вместе с Валерием уже живут подозрительные личности, кого-то недавно выносили оттуда на носилках, он общается с людьми с тюремными повадками… И не исключено, что скоро квартиру нашей бабушки тоже заберут за долги, а он начнет себе искать новую старушку“.

Комментарий

Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex

Я комментирую сейчас не конкретный случай, произошедший с читательницей, а подобные случаи обобщенно. Для оценки конкретного дела нужно знать все нюансы, в т. ч. и те, которые женщина не указала. Поэтому выраженное мною может и не подходить к ее ситуации, и ей с сыном следует обратиться к специалисту.

Если человек оставил завещание в пользу незнакомого ему человека, и нет объяснения, почему так произошло, то это является одним из признаков и одной из причин, чтобы задуматься о признании такой сделки недействительной. Это делается через суд. Потому что оставлять завещание в пользу незнакомого человека – это очень необычное действие, которое заставляет сомневаться в том, что наследодатель понимал значение своих действий.

Но если человек оставил завещание в пользу знакомого ему человека, пусть даже если это знакомство продлилось недолго – например, пожилой человек влюбился в кого-то и оставил завещание, после чего умер от старости или от болезни, т. е. ненасильственной смертью – то явных оснований для отмены завещания не усматривается.

Эти основания могут быть даже в том случае, если на первый взгляд их не видно, и о таких основаниях может свидетельствовать, например, диагноз, который был поставлен врачом, и если из этого диагноза могут вытекать нарушения умственной деятельности.

Или если наследодатель обращался в полицию с заявлением, что его заставляют оставить наследство или написать завещание.

Также в некоторых случаях удается оспорить завещание и на основании свидетельских показаний.

Кроме того, в Эстонии есть группы лиц, подделывающие завещания. И если после смерти родственника выяснится, что он составлял домашнее завещание за пару недель до того, как его не стало, то нужно проверить, есть ли признаки подделки этого завещания.

Должен ли нотариус проверять, здоров ли человек?

Кайтти Персидски, юрист, Палата нотариусов

По закону, нотариус обязан проверять, дееспособен ли данный человек и может ли он принимать решения. При заверении завещания нотариус выясняет волю человека и исходя из нее составляет юридический корректный документ. Для этого нотариус беседует с человеком, разъясняет ему юридические последствия его поступков и отвечает на его вопросы.

В то же время нужно понимать, что нотариус – не врач, у него нет доступа к данным о здоровье человека. Поэтому не нужно ожидать, что он будет в курсе проблем человека со здоровьем и сумеет диагностировать болезни. Возраст человека сам по себе не является основанием, чтобы ограничивать его права, в том числе – и право распоряжаться самому своим имуществом и назначать наследников.

Если близкие усопшего считают, что во время оформления завещания он не был способен принимать решения, и они могут это доказать, то они могут обратиться в суд с иском о признании завещания ничтожным.

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