ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Сколько стоит построить террасу?

В стоимость строительства террасы входит подготовка грунта, возведение фундамента, работы по установке, стоимость пропитанных террасных досок и других вспомогательных материалов, а также расходы на рабочую силу. В основу для расчета средней цены были взяты соответствующие предложения строительных фирм в среде Hange.ee.

Исходя из работ, добавленных в Hange.ee в 2023 году, средняя стоимость строительства террасы составила 118 €/м2.

Расходы на строительство террасы

Цены на строительство террасы варьируются в промежутке от 73 до 180 €/м2. Данный диапазон цен отражает работы, добавленные в среду и соответствующие аналогичным условиям, а также самые низкие и самые высокие ценовые предложения, сделанные строительными фирмами.

При строительстве террасы цена квадратного метра сильно зависит от дополнительных факторов и работ. На окончательную стоимость террасы самым непосредственным образом влияет материал, из которого изготовлена террасная доска, а также грунт и, соответственно, выбор фундамента. Размер строящейся террасы может положительно для заказчика сказаться на итоговой стоимости работ, поскольку, как правило, в случае с более крупным объектом возникает эффект масштаба, в связи с чем строители могут немного снизить цену квадратного метра.

Сколько стоило строительство деревянной террасы в предыдущие годы

На основании работ, добавленных в среду Hange.ee в период 2020-2021 гг. и соответствующих аналогичным условиям, стоимость строительства террасы в среднем составляла 69 €/м2.

Таким образом, в 2023 году расходы на строительство террас выросли примерно на 71%. Рост цен во многом связан с удорожанием материалов.