14.06.2023, 15:15
Шестимесячный Euribor снова повысился(6)
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, приблизилась к отметке в 3,8%, пишет rus.err.ee.
Во вторник ставка шестимесячного Euribor составила 3,794%, что является самым высоким уровнем за последние годы.
С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.