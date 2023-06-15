Ирландия заплатит вам 80 000 евро за переезд на свои острова, но придется немного поработать(6)
Если вы когда-нибудь мечтали бросить все и заново прожить свою жизнь на отдаленном острове, то сейчас у вас появился не иллюзорный шанс. Ирландия запустила схему, которая предусматривает щедрые денежные стимулы для людей, решивших переехать в один из отдаленных регионов страны, пишет Delfi Dom&Sad.
Эта инициатива является частью проходящей в стране кампании Our Living Islands, с помощью которой правительство Ирландии стремится увеличить численность населения островов Ирландии. Цель этой программы – гарантировать, что устойчивые и динамичные сообщества людей смогут продолжать жить – и процветать – на отдаленных островах в течение многих лет.
Вариант очень заманчивый, но есть несколько условий, о которых следует знать.
Как получить деньги за переезд на остров в Ирландии?
Программа Our Living Islands помогает общинам на 30 островах, не связанных с основной территорией мостами или отрезанных от нее приливами и отливами. В рамках этого проекта правительство Ирландии выплатит более 80 000 евро новым жителям отдаленных поселений.
Однако речь идет не о том, чтобы переехать в уютный коттедж на острове и на следующий же день получить огромный банковский перевод. Денежные гранты предлагаются для спасения и восстановления растущего числа заброшенных и ветхих объектов недвижимости на островах. Поэтому для получения бесплатных денег есть несколько условий.
Потенциальные жители должны приобрести в собственность недвижимость на одном из островов. Здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет.
Существуют также правила, касающиеся использования полученных денег. Деньги могут быть использованы для строительных работ, такие как установка теплоизоляции, улучшение конструкции и ремонт.
Если вы пройдете через все препятствия, вы можете рассчитывать на сумму до 84 000 евро, чтобы спасти здание от разрушения и превратить его в дом вашей мечты.
Гранты от Our Living Islands являются продолжением схемы, уже действующей на материковой части Ирландии под названием Croí Cónaithe. Однако суммы, предлагаемые для строительства дома на одном из островов Ирландии, выше, чтобы покрыть возросшие расходы, связанные с менее развитой инфраструктурой.
Если вы хотите попробовать уединенную жизнь на диком острове, заявки на участие в программе будут приниматься с 1 июля. Местные власти островов несколько отличаются друг от друга по условиям участия в программе, поэтому более подробную информацию можно найти на сайте Our Living Islands.
Среди удаленных островов, которые можно выбрать: Арранмор (Arranmore) у побережья графства Донегал, с золотыми песками и скалистыми утесами, или остров Клэр (Clare) у побережья графства Мейо, рай для пеших туристов, где проживает всего 160 человек.
Получите деньги за переезд в Европу
Некоторые другие населенные пункты по всей Европе также запустили программы по привлечению новых жителей. В частности, в Италии и Испании небольшие города и деревни используют денежные стимулы, чтобы увеличить численность своего сокращающегося населения.