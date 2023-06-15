Ирландия заплатит вам 80 000 евро за переезд на свои острова, но придется немного поработать

Эта инициатива является частью проходящей в стране кампании Our Living Islands, с помощью которой правительство Ирландии стремится увеличить численность населения островов Ирландии. Цель этой программы – гарантировать, что устойчивые и динамичные сообщества людей смогут продолжать жить – и процветать – на отдаленных островах в течение многих лет.

Вариант очень заманчивый, но есть несколько условий, о которых следует знать.

Как получить деньги за переезд на остров в Ирландии?

Программа Our Living Islands помогает общинам на 30 островах, не связанных с основной территорией мостами или отрезанных от нее приливами и отливами. В рамках этого проекта правительство Ирландии выплатит более 80 000 евро новым жителям отдаленных поселений.

Однако речь идет не о том, чтобы переехать в уютный коттедж на острове и на следующий же день получить огромный банковский перевод. Денежные гранты предлагаются для спасения и восстановления растущего числа заброшенных и ветхих объектов недвижимости на островах. Поэтому для получения бесплатных денег есть несколько условий.

Потенциальные жители должны приобрести в собственность недвижимость на одном из островов. Здание должно быть построено до 1993 года и пустовать не менее двух лет.

Существуют также правила, касающиеся использования полученных денег. Деньги могут быть использованы для строительных работ, такие как установка теплоизоляции, улучшение конструкции и ремонт.

Если вы пройдете через все препятствия, вы можете рассчитывать на сумму до 84 000 евро, чтобы спасти здание от разрушения и превратить его в дом вашей мечты.

Гранты от Our Living Islands являются продолжением схемы, уже действующей на материковой части Ирландии под названием Croí Cónaithe. Однако суммы, предлагаемые для строительства дома на одном из островов Ирландии, выше, чтобы покрыть возросшие расходы, связанные с менее развитой инфраструктурой.