Эксперт: отсутствие новостроек может создать очередной дефицит через год(12)
По словам руководителя отдела жилых площадей крупнейшего в Эстонии бюро недвижимости Uus Maa Марека Кирьянена, сейчас строится очень мало новых квартир, что через год может привести к ощутимому дефициту.
По словам Марека Кирьянена, нынешняя ситуация напоминает времена эпидемии коронавируса, когда новое строительство резко затормозилось, но потом, когда стало ясно, что большого взрыва в экономике уже не произойдёт, возник спрос, который предложение не могло удовлетворить.
„Нынешняя неопределённость связана с инфляцией и ростом Euribor, но общие экономические показатели стабильны, уровень безработицы низок, а заработная плата понемногу растёт, так что особых причин ожидать значительного спада нет. Сейчас главным тормозом в секторе недвижимости является растущий Euribor, но, если инфляцию получится взять под контроль, он снова начнёт снижаться, и это может произойти уже в следующем году“, — сказал Кирьянен.
„Развитие недвижимости — это долгий процесс, от проекта до готового дома проходит несколько лет. У некоторых девелоперов в ящике стола сейчас есть готовые к развитию проекты, но даже в случае имеющихся проектов строительство займёт не менее года, так что, когда снова появится спрос, сразу предложить покупателям будет нечего“, —добавил Кирьянен.
По словам руководителя отдела жилых площадей Uus Maa, застройщики проявляют осторожность, они достраивают незавершённые проекты, а новых будет всего несколько. „Если цена квартир на вторичном рынке в некоторых случаях опустилась на 20% относительно пиковой, то в случае с новыми этого не произошло. В случае новостроек есть смысл вести переговоры, но рассчитывать на то, что цены на самом деле сильно снизятся, не стоит, это маловероятно, потому что цена строительства по-прежнему остаётся высокой“, — прокомментировал Кирьянен.
„Количество выдаваемых разрешений на строительство сокращается, но новых разрешений на эксплуатацию по-прежнему много. Это свидетельствует о том, что более ранние проекты постепенно достраиваются и передаются покупателям, а новых строится всё меньше. Кроме того, новых бронирований сейчас также значительно меньше, чем раньше. Сейчас покупаются в основном новостройки двух типов – с одной стороны, недорогие новостройки в пригородных районах, таких как Тискре, Сауэ и Саку, а с другой, – в меньших масштабах, но определённо, есть интерес и к очень качественным новым объектам, например, в районе Ноблесснера. Труднее всего найти покупателей для жилья промежуточного сегмента, которое не привлекает ни ценой, ни какими-то характерными особенностями, — люди стали намного требовательнее, чем раньше“, — сказал Кирьянен.
„Вероятно, в первую очередь возникнет дефицит тех новостроек, которые и сейчас по-прежнему успешно продаются, — доступных по цене или очень качественных, а вот в промежуточном диапазоне дефицита в ближайшее время не предвидится“, — добавил Кирьянен.
„Новых рядных и индивидуальных домов всегда строится меньше, чем квартир, и сейчас они продаются также, как обычно. Что касается рядных домов в Харьюмаа, предельный уровень цен немного скорректировался – там, где год назад цены при продаже доходили до 400 000 евро, сегодня все предложения в диапазоне 360 000–370 000 евро. В случае с домами порог ценовой чувствительности остаётся в основном на уровне полумиллиона, выше которого количество заключаемых сделок значительно снижается“, — добавил Кирьянен.
„Поскольку в связи с ростом Euribor некоторые потенциальные покупатели больше не могут получить кредит, и, к тому же, люди не хотят платить высокие проценты, проще идут дела в случае сделок, в которых не задействованы кредиты. Если год назад около 80% жилья покупалось в кредит, то сейчас это соотношение примерно 50/50“, — поделился Кирьянен.
„В долгосрочной перспективе, по крайней мере, в Таллинне и ближайших к нему волостях, спрос будет расти. По оценкам Тартуского университета, через 25 лет в столице будет проживать на 90 000 жителей больше, чем сейчас. Этим людям нужно будет где-то жить, так что это обязательно повлияет на рынок и его дальнейшее развитие“, — добавил Кирьянен.