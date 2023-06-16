16.06.2023, 10:36
ПРОГНОЗ | Центробанки вот-вот достигнут пика повышения процентных ставок(2)
Вчерашнее решение совета Европейского центрального банка о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов было широко ожидаемым. Это повысило процентную ставку по фиксированному депозиту центрального банка до 3,5 процента, самого высокого уровня за последние 22 года. К настоящему времени ЕЦБ повысил процентную ставку на 400 базисных пунктов, т.е. на 4 процентных пункта, что стало самым большим показателем в истории еврозоны.
Базовая инфляция в еврозоне быстро замедлилась (до 6,1 процента в мае), но в основном из-за падения цен на энергоносители. Базовая инфляция, которая не включает цены на энергоносители и продукты питания и является лучшим индикатором давления роста цен в экономике, пока не демонстрирует определенного снижения.