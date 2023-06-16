Недвижимость
16.06.2023, 10:36

ПРОГНОЗ | Центробанки вот-вот достигнут пика повышения процентных ставок

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ФОТО: symbiot | Shutterstock

Согласно текущим фьючерсам, 3-месячный Euribor должен достичь своего пика в сентябре на уровне 3,8%, а 6-месячный Euribor – немногим более 4%, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, пишет dv.ee.

Вчерашнее решение совета Европейского центрального банка о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов было широко ожидаемым. Это повысило процентную ставку по фиксированному депозиту центрального банка до 3,5 процента, самого высокого уровня за последние 22 года. К настоящему времени ЕЦБ повысил процентную ставку на 400 базисных пунктов, т.е. на 4 процентных пункта, что стало самым большим показателем в истории еврозоны.

Базовая инфляция в еврозоне быстро замедлилась (до 6,1 процента в мае), но в основном из-за падения цен на энергоносители. Базовая инфляция, которая не включает цены на энергоносители и продукты питания и является лучшим индикатором давления роста цен в экономике, пока не демонстрирует определенного снижения.

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