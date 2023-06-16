ПРОГНОЗ | Центробанки вот-вот достигнут пика повышения процентных ставок

Вчерашнее решение совета Европейского центрального банка о повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов было широко ожидаемым. Это повысило процентную ставку по фиксированному депозиту центрального банка до 3,5 процента, самого высокого уровня за последние 22 года. К настоящему времени ЕЦБ повысил процентную ставку на 400 базисных пунктов, т.е. на 4 процентных пункта, что стало самым большим показателем в истории еврозоны.