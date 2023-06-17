Euribor достиг новых высот

В четверг Европейский центральный банк объявил о повышении процентных ставок на 0,25 процентных пункта. В банке дали понять, что впереди как минимум еще одно повышение ставок. Это означает, что с 21 июня ставка по основным операциям рефинансирования (main refinancing operations rate) составит 4%, маржинальная ставка заимствования – 4,25%, а ставка по депозитам – 3,5% (самая высокая с 2001 года).