Инвестор: спад сектора недвижимости только начинается

Мюйр считает, что одним из таких пузырей является сектор недвижимости: „Тысячи людей брали кредиты и покупали недвижимость в прошлом году, внося лишь 15-20 процентов в качестве первоначального взноса. К настоящему времени у них закончились сбережения, и им приходится платить огромные проценты“.

Инвестор уверен, что спад в секторе недвижимости только начинается. „Настало время поговорить о рисках и ужасных перспективах в сфере недвижимости“, – подчеркивает он.

По словам Мюйра, 10-процентное падение цен на квартиры — это только начало: „Те, кто купили дом в прошлом году, уже потеряли сотни миллионов. Если сравнить эту сумму с деньгами, потерянными в публичных стартапах, то она находится в диапазоне 10–20 миллионов“.