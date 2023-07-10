Ремонт и стройка
10.07.2023, 09:40

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ | Менять систему отопления в доме просто так нельзя: даже установку теплового насоса нужно согласовать

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Установка насоса на фасад нуждается в согласовании с местным самоуправлением.
Установка насоса на фасад нуждается в согласовании с местным самоуправлением.
ФОТО: Shutterstock

Сейчас многие домовладельцы задумались о замене системы отопления на более экономичную и экологически чистую, особенно с учетом того, что для этих целей возможно ходатайствовать о компенсации. Важно помнить, что для замены или изменения системы отопления необходимо выполнить определенные требования и получить необходимые документы, пишет в газете Maaleht член правления P.P.Ehitusjärelvalve Эрко Теэпере.

Уже этим летом Министерство экономики и коммуникаций откроет нескольким тысячам владельцев частных домов возможность обратиться за пособием для обновления старого отопительного прибора. Поскольку замена или изменение системы отопления является в понимании Строительного кодекса перестройкой, владелец дома должен заранее подать в местное самоуправление уведомление о строительстве вместе с проектом. Последний необходимо согласовать со Спасательным департаментом.

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