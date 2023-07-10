ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ | Менять систему отопления в доме просто так нельзя: даже установку теплового насоса нужно согласовать

Сейчас многие домовладельцы задумались о замене системы отопления на более экономичную и экологически чистую, особенно с учетом того, что для этих целей возможно ходатайствовать о компенсации. Важно помнить, что для замены или изменения системы отопления необходимо выполнить определенные требования и получить необходимые документы, пишет в газете Maaleht член правления P.P.Ehitusjärelvalve Эрко Теэпере.