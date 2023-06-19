Миллионы от государства: как получить деньги на ремонт или покупку жилья?

KredEx следит, чтобы в отношении ходатайствующего (собственника жилого помещения) не вступило в силу судебное решение об инициировании или объявлении банкротства физического лица, за исключением случая, когда он в ходе банкротного производства освобожден от невыполненного обязательства. А также, чтобы у ходатайствующего (собственника жилого помещения) не было задолженностей в сумме, превышающей 1500 евро, и в его отношении не было бы действующих постановлений по долгам.

У семьи может быть в собственности недвижимость , но не более одного жилого помещения.

Семьи, в которых растет не менее троих детей в возрасте до 19 лет (включительно). При этом облагаемый налогом доход семьи за 2022 год в пересчете на человека должен был быть не более 450 евро в месяц.

Расходы ходатайствующего, понесенные до вступления в силу решения об удовлетворении ходатайства, не компенсируют. За исключением расходов на составление строительного проекта и ситуации, когда во время рассмотрения ходатайства происходит покупка жилого помещения.

Срок реализации проектных работ – два года с момента вступления в силу решения об удовлетворении ходатайства. Государство оплачивает только те расходы, которые были сделаны в этот период.

a) построить или отремонтировать, в том числе:

С помощью пособия эти семьи могут обрести жилье, а именно:

С помощью пособия семьи могут купить, построить, отремонтировать или расширить свое жилье, а также модернизировать его системы отопления, электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Государство выделяет деньги, чтобы улучшить жилищные условия многодетных семей и как следствие – уменьшить их социальную отверженность.

Эта денежная помощь от государства положена тем многодетным семьям, у которых нет собственной жилплощади либо она не соответствует современным требованиям.

Пособие предназначено для улучшения жилищных условий малообеспеченных семей с тремя и более детьми.

1. На покупку жилья для семьи, если у семьи нет своего жилья или оно не соответствует современным требованиям.

Очень часто люди не обращают внимание на лимит дохода (до 450 евро в месяц на члена семьи). Также распространенные проблемы – отсутствие справки из НТД, наличие более одного объекта недвижимости, долги, в т. ч. – банкротство и исполнительное производство.

2. Знакомые говорили, что они подавали в прошлом году заявление, но им отказали из-за какой-то мелочи. Не хватало какого-то документа. На что обязательно нужно обратить внимание при подаче ходатайства? Ирина.

Да, так можно сделать. Поручительство позволит вам взять кредит с более низкой ставкой самофинансирования. А пособие можно использовать как для ремонта купленного жилья, так и для первого взноса. Также можно ходатайствовать о пособии для малых домов на те работы, которые пособие от KredEx для многодетных семей не покрывает.

1. Если мы хотим купить и отремонтировать купленное жилье, можем ли мы ходатайствовать как о поручительстве от KredEx, так и пособии на ремонт? Анна.

Ходатайства о пособии на ремонт или покупку жилья можно подавать до 3 июля 2023 года (включительно, но не позднее 23:59)

Задать вопросы можно по телефону 667 4110 или 667 4120.

NB: Размер письма не должен превышать 10 МВ. Более объемные письма могут не дойти.

Все вопросы, связанные с жилищным пособием, а также необходимые для выплаты пособия документы можно отправлять по адресу электронной почты toetused@kredex.ee

Если семья уже подавала ходатайство и в этом году планирует снова попросить денег у государства, то на момент повторной подачи ходатайства она должна:

Жилищное пособие выделяют одной семье не более двух раз.

Семья с пятью и более детьми, уже получавшая жилищное пособие, может запросить повторно не более 10 000 евро.

Семья с тремя или четырьмя детьми, уже получавшая жилищное пособие, может запросить повторно не более 5 000 евро.

„Мы поддерживаем проекты, направленные на улучшение жилищных условий, в объеме 100% стоимости проекта, но не более 10 000 евро. Если общая стоимость проекта превышает эту сумму, разницу ходатайствующий должен финансировать самостоятельно“, – подчеркивают в KredEx.

Если данная семья уже получала жилищное пособие, то ей могут выделить деньги и во второй раз, но не более. То есть максимально на семью одного ходатайствующего могут выделить деньги два раза. В KredEx подчеркивают: это возможно только при условии, что в отношении ходатайствующего в течение предыдущих 5 лет не было вынесено решения о полном или частичном взыскании выплаченного пособия.

Важен также срок действия права на проживание или вида на жительство. Хотя бы у одного родителя в семье он должен превышать указанный в постановлении срок выполнения обязательств ходатайствующего и получателя пособия (не менее пяти лет).

Расходы на покупку строительных материалов и товаров компенсируют только в том случае, если они приобретены у юридического лица.

Расходы на строительный проект субсидируют в объеме 20% от суммы пособия и в случае, если строительство ведется в рамках проекта, строительный проект для которого составлен после 1 марта 2016 г.

Жилое помещении должно быть собственностью заявителя, его ребенка в возрасте до 15 лет или находиться в их совместной собственности.

отопительная система не обеспечивает оптимальной температуры воздуха в помещении или

Жилое помещение не соответствует современным требованиям, если есть одна или несколько проблем из списка:

2. На жилищно-строительные работы для семьи, если ее собственное жилье не соответствует современным требованиям к жилым помещениям

Жилье не может быть приобретено у члена домохозяйства, а также у родственника по прямой или боковой линии. (Родственники по прямой линии – родители и их предки, дети и их потомки. Родственники по боковой линии – это потомки одного и того же человека, не связанные прямым родством.)

Допускается приобретение одного жилого помещения либо нескольких помещений, расположенных рядом или друг над другом, либо рядом с собственным жилым помещением заявителя, над или под ним, с целью их объединения в одно жилое помещение.

Приобретаемое жилье должно отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Ознакомиться с ними можно в части 4 статьи 11 Строительного кодекса.

В собственности ходатайствующего и/или его ребенка в возрасте до 15 лет не должно быть более одного объекта недвижимой собственности, квалифицируемого как жилое помещение, за исключением объединенных между собой находящихся рядом или друг над другом объектов квартирной собственности или частей дома, а также ходатайства о пособии для их объединения.

В случае строительных работ собственником или совладельцем жилого помещения, являющегося объектом проекта, должен быть ходатайствующий или его ребенок в возрасте до 15 лет. В случае совместной собственности KredEx финансирует расходы на проект пропорционально доле собственности.

Срок действия права на проживание или вида на жительство хотя бы одного родителя должен превышать указанный в постановлении срок выполнения обязательств ходатайствующего и получателя пособия.

Ходатайствовать о пособии может домохозяйство, облагаемый налогом доход которого в 2022 году не превышал 450 евро в месяц на каждого члена.

ребенок заявителя старше 19 лет с установленной полной или постоянной нетрудоспособностью;

ребенок ходатайствующего в возрасте от 20 до 21 года, являющийся учащимся или студентом;

Помимо них, к членам домохозяйства могут быть отнесены:

2) как минимум трое детей ходатайствующего в возрасте до 19 лет (включительно), рожденных от нынешнего или прежнего сожительства либо находящиеся под опекунством или воспитывающиеся в семье на основании договора опеки.

NB: Если в домохозяйстве двое родителей (включая партнера родителя), их рассматривают как совместных заявителей, и они должны подать совместное ходатайство. В ходатайстве нужно указать данные обоих родителей, и оба должны его подписать.

Ходатайствующий – законный родитель, состоящие в браке или в свободном совместном проживании родители, усыновитель(–и), опекун(ы) и приемный родитель (партнер родителя, не являющийся законным родителем ни одного из растущих в домохозяйстве детей).

2. Справки о налогах по облагаемому подоходным налогом доходу за 2022 год для всех совершеннолетних членов домохозяйства

Бланк ходатайства опубликован в самообслуживании на сайте KredEx и доступен со дня открытия тура приема ходатайств пособий.

NB: К ходатайству не нужно прикладывать копии удостоверений личности, как и свидетельства или справки о браке или рождении детей.

c) Подача по почте: распечатайте бланк в формате Word (файл *.doc), заполните его на бумаге, подпишите собственноручно и отправьте обычной почтой (бланк можно найти на сайте www.kredex.ee).

б) Подача по электронной почте: требуется скачать файл бланка, заполнить его на компьютере и отправить в формате файла PDF. Нужно его заверить цифровой подписью.

a) Подача в системе э-обслуживания KredEx: все бланки представлены в виде онлайн-форм. Требуется возможность заверения цифровой подписью.

У ходатайствующего есть три способа подать ходатайство о пособии.

вступившего в силу судебного решения об инициировании процедуры банкротства или объявлении банкротства физического лица, за исключением случая, когда ходатайствующий в ходе банкротного производства освобожден от невыполненных обязательств.

задолженностей (платежных нарушений) на сумму более 1 500 евро (по данным Krediidiinfo),

У ходатайствующего, являющегося собственником помещения, не должно быть:

В случае приобретения и строительства нового или перестройки непригодного для проживания жилого помещения все члены домохозяйства должны быть внесены в Регистр народонаселения по адресу этого жилья (фактическое место жительства).

Все члены домохозяйства должны быть внесены в Регистр народонаселения по адресу жилого помещения, являющегося объектом проекта, и это жилое помещение должно быть постоянным местом жительства всех членов домохозяйства.

На являющееся объектом проекта жилое помещение, согласно Крепостной книге, не должно быть ограничений, т. е. арестов и запретов на отчуждение.

б) скачав бланк в файле, если ходатайство подается по электронной почте или на бумаге (бланк есть на сайте KredEx).

a) через э-обслуживание, в веб-форме или

Подача в KredEx сметы строительства и других необходимых документов

Если заявитель подает ходатайство о финансировании заказа строительных работ, при котором строительные материалы, товары и оборудование обеспечивает строительная компания, или для заказа исключительно строительных или монтажных работ (у компании или индивидуального предпринимателя) – в KredEx следует отправить два ценовых предложения, которые можно сравнить между собой.

Если заявитель подает ходатайство о финансировании покупки строительных материалов, товаров и оборудования и самостоятельно выполняет или организует строительные работы – достаточно прислать в KredEx ценовое предложение одного продавца.

В случае ходатайства о финансировании строительных работ следует представить в KredEx

К деятельности, связанной со строительством, относятся постройка, расширение, перестройка, ремонт, изменение, возведение и замена техносистем жилья.

Если кто-то из взрослых членов семьи в 2022 году работал за границей как нерезидент, следует предоставить налоговую декларацию иностранной налоговой службы вместе со справкой о налогах из НТД (даже если он в 2022 году не получал в Эстонии облагаемого налогом дохода).

Не подавайте вместо справки о налогах свою налоговую декларацию.

Справка о налогах должна быть заверена цифровой или рукописной подписью сотрудника НТД.

NB: Предоставьте справку о налогах, даже если вы не получали в 2022 году налогооблагаемый доход (чтобы доказать KredEx, что вы его не получали).

Если член домохозяйства обязан подавать годовую декларацию о доходах, справка должна содержать, помимо прочего, сведения о его доходе как физического лица. То есть нужно сначала подать декларацию в Налогово-таможенный департамент (НТД), затем получить справку о налогах в веб-самообслуживании или представительстве НТД и отправить ее в KredEx.

Также нужно предоставить одну или две фотографии недостатков жилища крупным планом (например, дыра в крыше, повреждение потолка водой, сломанная отопительная система, изношенные оконные рамы, туалет без канализации), о пособии на исправление которых подается ходатайство.

4. Фотографии жилого помещения

Нужно предоставить фотографии жилого помещения, принадлежащего ходатайствующему либо его ребенку в возрасте до 15 лет, если подаете ходатайство о пособии

a) на связанные с этим помещением строительные работы (возведение нового жилья; расширение, перестройка или ремонт имеющегося жилого помещения; завершение незавершенного строительства либо перестройка непригодного для проживания жилого помещения; установка, модификация или замена систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения или канализации), либо

б) на приобретение нового, более подходящего жилого помещения.

Фотографии должны позволить KredEx оценить имеющиеся жилищные условия и состояние жилья, его недостатки и необходимость в пособии.

NB: Фотографии должны быть максимально детальными и качественными.

5. Дополнительные документы (при необходимости)

Копия решения об установлении степени тяжести недостатка здоровья, если в семье – ребенок со средним, тяжелым или глубоким недугом.

Справка из учебного заведения, если в семье – учащийся/студент в возрасте от 20 до 21 года.

Справка об установлении нетрудоспособности, если в семье – ребенок старше 19 лет или родитель заявителя с постоянной или полной нетрудоспособностью.

Решение о назначении ходатайствующего приемным родителем или опекуном, если такая информация не отражена в Регистре народонаселения.

Описание и фотографии жилого помещения при наличии в собственности ходатайствующего или его ребенка младше 15 лет недвижимой вещи (амортизированная квартира или дом) или справка из местного самоуправления, подтверждающие, что недвижимость не квалифицируется как жилое помещение.

Справки от коллектора о реальном сальдо задолженностей, если ходатайствующий собственник жилого помещения, по данным Krediidiinfo, имеет задолженность(–и) на сумму более 1500 евро, или если отраженный в регистре размер задолженностей не совпадает с фактическим, что может повлиять на признание ходатайствующего соответствующим требованиям. Подтверждение сальдо задолженности необходимо только в случае, если ее взыскание не ведется путем исполнительного производства.

Нотариально заверенный порядок пользования, если жилое помещение, являющееся объектом проекта, находится в совместной собственности, а пособие запрашивают с целью улучшения жилого помещения, находящегося в единоличном пользовании домохозяйства ходатайствующего. В отсутствие порядка пользования к ходатайству можно приложить простое письменное соглашение между совладельцами о порядке пользования и план жилья.