ФОТО | В Таллинне появился бесконтактный отель в старинной усадьбе
В таллиннском районе Тонди, в бывшей усадьбе Дунтен в начале этого года открылся новый отель. Dunten — это бесконтактный отель, а это значит, что здесь вы почувствуете себя как дома, потому что вы не встретите дежурный персонал, и в гостиницу можете попасть в любое время с помощью своего электронного ключа, пишет портал Gloss.ee.
В отеле всего 23 номера, из которых 13 средних двухместных номеров, 6 больших двухместных номеров с диваном и кроватью, 2 небольших двухместных номера и 4 небольших мансардных номера.
На 2 этаже есть зона отдыха, где можно, например, в тишине почитать книгу. Утренним кофе и закусками можно насладиться на первом этаже. Мыза Дунтен была летней усадьбой, основанной в конце 18 века мэром Таллинна Йобстом Дунте. Поскольку она располагается на холме Тонди, улица Тонди получила свое название логичным путем.
Бесконтактный отель Dunten Hotel находится по адресу Sõjakooli tn 3. Более подробную информацию можно узнать ЗДЕСЬ.
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