МНЕНИЕ | Почему строительство в Эстонии отстает от времени?

Эстония – страна информационных технологий и стартапов. Ну да, поддержание этого имиджа требует немалых усилий, но в целом у нас здесь достаточно ясный консенсус даже с перспективы международной точки зрения. Скорее, мы привыкли думать об Эстонии как о маленькой, но умной стране – смарт-государстве – почти как скандинавская страна, где промышленность и предпринимательство идут по пути прогресса.

При всем этом есть одна важная отрасль экономики, которая не поспевает за инновационными решениями. Это сфера строительства. Как застройщик и человек, который также хочет жить в энергоэффективном доме с минимально возможным экологическим следом, я бы очень хотел использовать на наших объектах произведенные из повторно используемого сырья материалы и новейшие строительные технологии, но, увы, у наших инженеров-строителей не хватает знаний об этом. И я не вижу здесь большой разницы, когда человек окончил университет. Даже молодежь, которая должна прийти с багажом современного образования, не умеет видеть и использовать возможности инноваций в строительстве. Инженер, получивший степень магистра, является ценным специалистом на рынке труда, который в дополнение к пройденному обучению обладает, как правило, и опытом работы. Это означает, что у него есть известные базовые навыки, но мне как работодателю нужно нечто большее. Человек с высшим образованием, степенью магистра, изучивший свою специальность, должен приходить в компанию не в роли стажера, а приносить своим приходом добавленную стоимость – т.е. новейшие знания и навыки. Мне видится, что пока из наших вузов в строительный сектор эти ожидаемые вещи не приходят.