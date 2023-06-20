МНЕНИЕ | Почему строительство в Эстонии отстает от времени?
Эстонский строительный сектор жаждет инноваций. Недостаточное обучение и устаревшие регулятивные нормы не мотивируют застройщиков к внедрению новых решений и материалов в строительстве.
Эстония – страна информационных технологий и стартапов. Ну да, поддержание этого имиджа требует немалых усилий, но в целом у нас здесь достаточно ясный консенсус даже с перспективы международной точки зрения. Скорее, мы привыкли думать об Эстонии как о маленькой, но умной стране – смарт-государстве – почти как скандинавская страна, где промышленность и предпринимательство идут по пути прогресса.
При всем этом есть одна важная отрасль экономики, которая не поспевает за инновационными решениями. Это сфера строительства. Как застройщик и человек, который также хочет жить в энергоэффективном доме с минимально возможным экологическим следом, я бы очень хотел использовать на наших объектах произведенные из повторно используемого сырья материалы и новейшие строительные технологии, но, увы, у наших инженеров-строителей не хватает знаний об этом. И я не вижу здесь большой разницы, когда человек окончил университет. Даже молодежь, которая должна прийти с багажом современного образования, не умеет видеть и использовать возможности инноваций в строительстве. Инженер, получивший степень магистра, является ценным специалистом на рынке труда, который в дополнение к пройденному обучению обладает, как правило, и опытом работы. Это означает, что у него есть известные базовые навыки, но мне как работодателю нужно нечто большее. Человек с высшим образованием, степенью магистра, изучивший свою специальность, должен приходить в компанию не в роли стажера, а приносить своим приходом добавленную стоимость – т.е. новейшие знания и навыки. Мне видится, что пока из наших вузов в строительный сектор эти ожидаемые вещи не приходят.
Я сам тоже окончил университет, получив не так давно – 5 лет назад – специальность инженера. Я изучал разработку продуктов и технологию производства как в бакалавриате, так и в магистратуре. Внушительная часть учебной программы включала в себя реальные предметы – такие как физика, высшая математика, линейная алгебра. Все это необходимо в сфере развития недвижимости. Только могу честно сказать, положив руку на сердце, что я сам после университета никогда не занимался этими расчетами и решениями – для этой работы давно есть компьютерные программы. Мой хороший знакомый учился на той же специальности в Датском техническом университете в Копегагене, только вот программа называлась „Разработка продуктов и инновационная техника“. Именно поэтому он также прошел математику, и физику, но помимо этого у них была еще, например, отдельным предметом 3D-печать. Нам же во время обучения удалось увидеть и использовать этот навык очень мало. Вполне возможно, что к настоящему времени ситуация стала получше.
Если говорить о строительных материалах, то мы узнали о стали, бетоне, дереве. Однако сегодня есть, например, полимерные композиты и другие новые материалы, а также повторное использование материалов и экономика замкнутого цикла. В эстонских университетах хватает строительных специальностей, но акцент часто делается на традиционных методах строительства и материалах, а инновационному обучению в настоящее время уделяется все еще недостаточно внимания.
Прямого давления со стороны тоже нет. Если я, как застройщик, сегодня хотел бы заменить стену из гипсокартона стеной из переработанного тетрапака или использовать только переработанное стекло, то я не выиграю в других требованиях, предъявляемых к строительству зданию. Такие решения на дают мне преимущества – например, я не могу использовать другое решение для отопления или отказаться от солнечных панелей. Поскольку повторно используемые материалы в настоящее время более дорогие, то для того, чтобы сфера развития недвижимости начала бы двигаться в направлении более эффективного использования ресурсов, необходимо создать условия для большей гибкости в регуляциях. Только класс энергопотребления не показывает экологический след всего здания. Когда мы говорим о снижении теплопотерь, то, что имеется в виду – кладем утеплитель потолще? Но теплоизоляция - это в основном продукт нефтепереработки!
Или возьмем требования, предъявляемые к озеленению. В настоящее время вертикальное и контейнерное озеленение в Эстонии не считается частью собственно озеленения. Учитывается только наземная зеленая зона. Таким образом, у девелопера не будет особой мотивации делать что-то по-другому. В то же время в Милане строят высотные дома, которые озеленены на разных этажах и уровнях. И в таких посадках также может происходить фотосинтез и связывание СО2. На самом деле в долю озеленения могли бы входить газоны, клумбы и сохраненные при строительных работах деревья.
Строительная документация в Эстонии не очень часто обновляется. Также понятно, что никому не нужна серая зона, но в правовом поле может быть больше гибкости. Чтобы девелопер был больше партнером в процессе городского планирования. При строгом соблюдении правил может возникнуть ситуация, когда самоуправление потребует проложить велосипедную дорожку двойной ширины рядом с жилым районом, чтобы сохранить „зеленое“ мышление. И в то же время самоуправление просит не допускать образования „островов тепла“ из-за асфальта. Возможно, стоило бы поручить застройщику вначале провести исследование того, насколько на самом деле будет активно велосипедное движение в этом квартале. Может быть достаточно дорожки для легкого транспорта и пешеходов традиционной шириной в 3,5 метра, потому что асфальтированная дорога шириной 7 метров ну никак не является „зеленой“.
Для возникновения инновационного образа мышления в городском планировании и строительстве я бы снова обратился к образованию. Несомненно, ситуация улучшается, но пока прогресс идет медленно. Изучение связанных с инновациями специальностей должно быть очень хорошо профинансировано и иметь высокую репутацию, чтобы туда устремлялись бы светлые головы. Безусловно, помогли специальные стипендии, хорошее сотрудничество с другими университетами, а также, разумеется, с предприятиями.
В целом строительная сфера Эстонии имеет большой потенциал стать более инновационной и экологически устойчивой, но для этого необходимо изменить отношение как на уровне университетских учебных программ, так и законодательства. Внедрение новых материалов и технологий в строительстве необходимо не только с экологической, но и с экономической точки зрения, так как сберегающие решения более выгодны и конкурентоспособны в долгосрочной перспективе.