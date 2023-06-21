ЭКСПЕРТ | Остаток новых квартир приближается к временам расцвета

„Однако на этот раз рост остатка не обусловлен почти бесконтрольным притоком крупномасштабных проектов, как это было пять лет назад. Причина заключается вовсе в том обстоятельстве, что хотя количество проектов потихоньку растет, однако продажи идут достаточно вялым темпом“, – пояснил партнер по продажам Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

„Если в то время в самые активные месяцы продаж продавали свыше 400 новых квартир, то за первые четыре месяца нынешнего года было продано в общей сложности менее 300 новых квартир, поскольку многие застройщики просто не поспевают идти в ногу с развитием рынка и, несмотря на кажущийся широкий выбор, предлагается не так много продуктов по разумной цене, из числа которых можно было бы выбирать“, – сказал он.

„Стремительное удорожание покупательской корзины и рост процентных ставок испугали покупателей, и на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра новой квартиры, достигающая почти 4 200 евро, отпугивает людей. Есть, безусловно, идущие в ногу со временем застройщики, которые регулируют стоимость продукта в соответствии с ситуацией на рынке, однако достаточно и страдающих от недостатка информации предприятий, которые до сих пор верят, что цены могут только расти. Именно поэтому продажи последних стоят на месте“, – добавил Сооман.