Недвижимость
21.06.2023, 14:16

Ставка Euribor вновь поднялась

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ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, приблизилась к отметке в 3,9%, пишет rus.err.ee.

Во вторник ставка шестимесячного Euribor составила 3,892%, что является самым высоким уровнем за последние годы.

С конца 2015 года до июня 2022 года шестимесячный Euribor был отрицательным, после чего начал быстро расти и в начале февраля этого года ставка уже превысила 3%.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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