ЭКСПЕРТ | C ценами на дешевые квартиры все в порядке, о цене средних ведутся изнурительные переговоры

По словам Ристо Вяхи, цена сейчас является наиболее важным аспектом переговоров: если продавец проявит немного больше гибкости, сделка будет заключена. „В марте и апреле, согласно статистике, количество просмотров объявлений значительно увеличилось, но сделок было относительно немного. В мае, а также в июне интерес стал вести к реальным сделкам, и общая активность рынка заметно возросла. Если цена будет правильной, покупатель и продавец придут к соглашению“, — сказал Вяхи.

„Что касается спроса, существуют большие различия, в зависимости от того, что продаётся. Большой интерес вызывают квартиры более дешёвого сегмента, где квадратный метр стоит 1900–2600 евро. Уже бывали случаи, когда покупатели перебивали предложения друг друга, так что здесь не стоит питать особых надежд договориться о снижении цены“, — сказал Вяхи.

„В случае самых дорогих квартир, о существенном снижении цены тоже говорить не приходится — в этом сегменте решающими являются другие факторы, такие как уникальность или эмоции. И те, кто хочет получить этот товар, заплатят запрашиваемую цену. В этом году с такими квартирами было заключено довольно много сделок на миллионы евро“, — сказал Вяхи.

„Сложнее всего вести переговоры о средних квартирах, и надо сказать, что именно в этом сегменте произошло самое большое падение цен — 25-30% от тех, что были на пике. Под средней квартирой подразумевается помещение в среднем состоянии, в котором можно жить, но, на самом деле, уже можно было бы сделать ремонт. В этом сегменте основной проблемой являются разные взгляды сторон на состояние и ценность квартиры. Для продавца квартира с ремонтом 10-летней давности почти ничем не уступает новой и должна стоить примерно столько же, а для покупателя в этой квартире уже совсем не свежий ремонт, и она требует дополнительных вложений. Таких средних во всех отношениях квартир в продаже довольно много, и то, будет ли заключена сделка, напрямую зависит от ценовой гибкости продавца“, – сказал аналитик Uus Maa.