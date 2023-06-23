Знаменитый хутор Эдгара Сависаара обрел нового владельца

Мало кто не слышал о хуторе Хундисильма в деревне Эру Ляэне-Вируского уезда, где Сависаар, долгое время бывший мэром Таллинна и председателем Центристской партии, принимал гостей и на свои дни рождения, и на празднование Иванова дня.

С мая хутор Хундисильма площадью 14 гектаров принадлежит одному из четырех детей Сависаара — Эдгару Сависаару-младшему. Последний живет в Амстердаме и теперь также является владельцем и членом правления Fixor Holding OÜ.

Fixor Holding, принадлежавший бывшему лидеру центристов, попал в поле зрения общественности, когда в 2004 году фирма купила дачу в Кейла-Йоа у фирмы бизнесмена Оливера Крууда по цене в несколько раз ниже рыночной. Fixor Holding приобрела дачу за 500 000 крон (32 000 евро) и продала его в 2021 году за 170 000 евро.