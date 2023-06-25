Конфликты в доме: кто поможет решить споры с соседями?
Конфликты между соседями – это одна из вечных тем для жителей многоквартирных домов. Шумные вечеринки, курение на балконе, лающие собаки, любители покормить птичек из окна – многим это знакомо? Все мы любим перемыть косточки таким нерадивым соседям, но на деле мало кто предпринимает действенные попытки, чтобы положить конец безо-бразию. „МК-Эстония“ узнавала, как следует действовать, если соседи мешают спокойно жить.
Жизнь в многоквартирном доме подразумевает взаимное уважение и взаимную же толерантность. Конечно, громкая музыка в три часа ночи, курение под окнами или подбрасывание мусора под чужую дверь – это неприемлемое поведение. Но, с другой стороны, надо понимать, что совсем избавиться от соседских „раздражителей“ тоже невозможно.
Например, плач младенца за стеной может раздражать чувствительный слух соседей, но этот шум возникает не специально кому-то назло и не от чьей-то безалаберности. К тому же еще нередко играют роль тонкие стены и обветшавшие коммуникации, которые усиливают эффект, особенно в панельных домах.
Поэтому тем, кто не привык считаться с другими, все же надо научиться это делать. Но и тем, кого тревожат соседские привычки, стоит понять, что не по каждому поводу надо куда-то жаловаться.
Если же ужиться в мире и комфорте не получается, то полезно будет знать, как можно с толком разрешить разные конфликты и в каких ситуациях куда можно обращаться. Мы попросили специалистов прокомментировать несколько проблемных ситуаций.
Постоянно курящий на балконе сосед
Руководитель отдела производства и областной работы Муниципальной полиции (МуПо) Крислин Пярт: Курение в коридорах, подъездах и других помещениях общего пользования запрещено на основании Законом о табаке. Балконы в этот перечень не входят. Балконы обычно являются частью здания, находящейся в общей долевой собственности. Каждое квартирное товарищество (КТ) имеет право устанавливать свои требования к внутреннему распорядку, которые, в частности, запрещают членам товарищества курить на балконе или в окно. Соблюдение этих требований также может контролироваться КТ.
Юрист Данил Липатов (Progressor Õigusbüroo): Согласно Закону о табаке, в публичных местах курение запрещено. В данном случае балкон можно приравнять к публичному месту. Таким образом, можно говорить, что речь идет об административном проступке. Лучше всего эти вопросы дополнительно дублировать и во внутреннем распорядке КТ. Тогда по факту нарушения нужно сообщать в правление. Но желательно зафиксировать нарушение, например, сделать фото для доказательства. Если сообщить о нарушении только на словах, то получится слово против слова, и КТ не сможет ничем помочь. Но учитывайте, что фото нельзя нигде публиковать, можно только предоставить его КТ.
Лающая/воющая в квартире собака
Крислин Пярт (МуПо): Согласно правилам содержания домашних животных в Таллинне, собаки не должны мешать, а также причинять вред другим животным или людям. Соблюдение правил содержания кошек и собак контролирует МуПо, поэтому о нарушении этих требований всегда можно сообщить нам. Часто помогает то, что сотрудник правоохранительных органов проводит беседу, в ходе которой лицу разъясняют действующие правила.
В определенной мере соседи должны быть толерантны к тому, что собака лает, поскольку это обычный для собаки способ общения или выражения эмоций. Поскольку проблемы с содержанием животных часто возникают у соседей именно в многоквартирных домах, то в данном случае важны и положения, касающиеся использования квартирной собственности. Собственники квартир обязаны поддерживать ее в порядке и воздерживаться от деятельности, которая больше обычного влияет на других квартирных собственников.
Если есть подозрение в жестоком обращении с животным или в том, что его благополучие не было обеспечено, то о проблеме следует сообщить в Департамент сельского хозяйства и продовольствия.
Юрист Данил Липатов: Вопрос именно в уровне шума, который собака издает. Если лающая собака нарушает интересы других жильцов, то проще всего решать вопрос через КТ. Правление КТ должно связаться с собственником квартиры, в которой лает собака.
Неправильно припаркованная машина, которая мешает жильцам дома
Крислин Пярт (МУПО): Как правило, правление КТ располагает информацией о транспортных средствах членов своего товарищества, а в случае нарушения имеет право также призвать владельца транспортного средства к порядку. Рекомендуем КТ установить на своей территории определенный парковочный режим, при котором жителям выдают парковочные карты. В этом случае на территории должны быть установлены соответствующие средства организации дорожного движения, которые регламентируют, что стоянка на данном участке разрешена только членам КТ. КТ информирует МуПо о действующем порядке парковки и сообщает, если имеет место нарушение. Можно ввести предупредительные штрафы и, в зависимости от обстоятельств, побеседовать с владельцем транспортного средства.
Юрист Данил Липатов: Должна быть организована парковка. Если правил парковки нет, то людям ничто не мешает парковаться как они хотят, если они не нарушают правил дорожного движения. Если парковка организована с помощью шлагбаума или соответствующих знаков, то КТ может выбрать обслуживающую фирму, которая будет следить за соблюдением правил парковки.
Если дело касается именно нарушения правил дорожного движения, то в Таллинне можно обратиться и МуПо. Нарушение правил дорожного движения не в компетенции КТ. Например, если машина припаркована на пешеходном переходе, то тут решение принимают правоохранительные органы.
Соседи, которые шумят и днем, и ночью
Крислин Пярт (МуПо): Все зависит от ситуации, шумят в общественном месте (например, во дворе дома) или не в общественном месте (квартире). Закон о правопорядке запрещает создавать в общественном месте шум или световые эффекты, существенно беспокоящие других людей. Как правило, в дневное время в городской среде неизбежно присутствует определенный уровень шума. Но в МуПо можно сообщить о значительно тревожном шуме в общественном месте. Часто шум сопровождается и другими нарушениями общественного порядка и благоустройства, при которых МуПо может вмешаться (например, употребление алкоголя в общественном месте, курение в местах, не предназначенных для этого).
Юрист Данил Липатов: Если есть нарушение ночного порядка, то просто вызывайте полицию. Если нарушения систематичные, то, безусловно, надо каждый раз информировать полицию о происходящим и параллельно написать заявление правлению. КТ должно вмешаться в тот момент, когда получает сигнал. Нельзя сказать, сколько сигналов должно быть зафиксировано, но ставить вопрос об отчуждении жилплощади можно только, если нарушение систематичное.
Кто-то из жильцов регулярно „гадит“ в лифте
Юрист Данил Липатов: Как вариант – можно поставить камеры наблюдения в каждый подъезд или в лифт. Но тут существует жесткий контроль за тем, каким образом используется полученная с камер информация. То есть просто так сидеть и мониторить по камерам, что происходит в доме, нельзя. Информацию можно предоставлять только по запросу правоохранительных органов.
Кто-то из жителей выбрасывает мусор из окна
Юрист Данил Липатов: Это может быть административным проступком. Можно обращаться в МуПо. Но в целом за порядком в доме должно следить КТ.