Конфликты в доме: кто поможет решить споры с соседями?

Юрист Данил Липатов (Progressor Õigusbüroo): Согласно Закону о табаке, в публичных местах курение запрещено. В данном случае балкон можно приравнять к публичному месту. Таким образом, можно говорить, что речь идет об административном проступке. Лучше всего эти вопросы дополнительно дублировать и во внутреннем распорядке КТ. Тогда по факту нарушения нужно сообщать в правление. Но желательно зафиксировать нарушение, например, сделать фото для доказательства. Если сообщить о нарушении только на словах, то получится слово против слова, и КТ не сможет ничем помочь. Но учитывайте, что фото нельзя нигде публиковать, можно только предоставить его КТ.

Руководитель отдела производства и областной работы Муниципальной полиции (МуПо) Крислин Пярт: Курение в коридорах, подъездах и других помещениях общего пользования запрещено на основании Законом о табаке. Балконы в этот перечень не входят. Балконы обычно являются частью здания, находящейся в общей долевой собственности. Каждое квартирное товарищество (КТ) имеет право устанавливать свои требования к внутреннему распорядку, которые, в частности, запрещают членам товарищества курить на балконе или в окно. Соблюдение этих требований также может контролироваться КТ.

Если же ужиться в мире и комфорте не получается, то полезно будет знать, как можно с толком разрешить разные конфликты и в каких ситуациях куда можно обращаться. Мы попросили специалистов прокомментировать несколько проблемных ситуаций.

Поэтому тем, кто не привык считаться с другими, все же надо научиться это делать. Но и тем, кого тревожат соседские привычки, стоит понять, что не по каждому поводу надо куда-то жаловаться.

Например, плач младенца за стеной может раздражать чувствительный слух соседей, но этот шум возникает не специально кому-то назло и не от чьей-то безалаберности. К тому же еще нередко играют роль тонкие стены и обветшавшие коммуникации, которые усиливают эффект, особенно в панельных домах.

Жизнь в многоквартирном доме подразумевает взаимное уважение и взаимную же толерантность. Конечно, громкая музыка в три часа ночи, курение под окнами или подбрасывание мусора под чужую дверь – это неприемлемое поведение. Но, с другой стороны, надо понимать, что совсем избавиться от соседских „раздражителей“ тоже невозможно.

Крислин Пярт (МУПО): Как правило, правление КТ располагает информацией о транспортных средствах членов своего товарищества, а в случае нарушения имеет право также призвать владельца транспортного средства к порядку. Рекомендуем КТ установить на своей территории определенный парковочный режим, при котором жителям выдают парковочные карты. В этом случае на территории должны быть установлены соответствующие средства организации дорожного движения, которые регламентируют, что стоянка на данном участке разрешена только членам КТ. КТ информирует МуПо о действующем порядке парковки и сообщает, если имеет место нарушение. Можно ввести предупредительные штрафы и, в зависимости от обстоятельств, побеседовать с владельцем транспортного средства.

Юрист Данил Липатов: Вопрос именно в уровне шума, который собака издает. Если лающая собака нарушает интересы других жильцов, то проще всего решать вопрос через КТ. Правление КТ должно связаться с собственником квартиры, в которой лает собака.

Если есть подозрение в жестоком обращении с животным или в том, что его благополучие не было обеспечено, то о проблеме следует сообщить в Департамент сельского хозяйства и продовольствия.

В определенной мере соседи должны быть толерантны к тому, что собака лает, поскольку это обычный для собаки способ общения или выражения эмоций. Поскольку проблемы с содержанием животных часто возникают у соседей именно в многоквартирных домах, то в данном случае важны и положения, касающиеся использования квартирной собственности. Собственники квартир обязаны поддерживать ее в порядке и воздерживаться от деятельности, которая больше обычного влияет на других квартирных собственников.

Крислин Пярт (МуПо): Согласно правилам содержания домашних животных в Таллинне, собаки не должны мешать, а также причинять вред другим животным или людям. Соблюдение правил содержания кошек и собак контролирует МуПо, поэтому о нарушении этих требований всегда можно сообщить нам. Часто помогает то, что сотрудник правоохранительных органов проводит беседу, в ходе которой лицу разъясняют действующие правила.

Юрист Данил Липатов: Должна быть организована парковка. Если правил парковки нет, то людям ничто не мешает парковаться как они хотят, если они не нарушают правил дорожного движения. Если парковка организована с помощью шлагбаума или соответствующих знаков, то КТ может выбрать обслуживающую фирму, которая будет следить за соблюдением правил парковки.

Если дело касается именно нарушения правил дорожного движения, то в Таллинне можно обратиться и МуПо. Нарушение правил дорожного движения не в компетенции КТ. Например, если машина припаркована на пешеходном переходе, то тут решение принимают правоохранительные органы.

Соседи, которые шумят и днем, и ночью

Крислин Пярт (МуПо): Все зависит от ситуации, шумят в общественном месте (например, во дворе дома) или не в общественном месте (квартире). Закон о правопорядке запрещает создавать в общественном месте шум или световые эффекты, существенно беспокоящие других людей. Как правило, в дневное время в городской среде неизбежно присутствует определенный уровень шума. Но в МуПо можно сообщить о значительно тревожном шуме в общественном месте. Часто шум сопровождается и другими нарушениями общественного порядка и благоустройства, при которых МуПо может вмешаться (например, употребление алкоголя в общественном месте, курение в местах, не предназначенных для этого).

Юрист Данил Липатов: Если есть нарушение ночного порядка, то просто вызывайте полицию. Если нарушения систематичные, то, безусловно, надо каждый раз информировать полицию о происходящим и параллельно написать заявление правлению. КТ должно вмешаться в тот момент, когда получает сигнал. Нельзя сказать, сколько сигналов должно быть зафиксировано, но ставить вопрос об отчуждении жилплощади можно только, если нарушение систематичное.

Кто-то из жильцов регулярно „гадит“ в лифте

Юрист Данил Липатов: Как вариант – можно поставить камеры наблюдения в каждый подъезд или в лифт. Но тут существует жесткий контроль за тем, каким образом используется полученная с камер информация. То есть просто так сидеть и мониторить по камерам, что происходит в доме, нельзя. Информацию можно предоставлять только по запросу правоохранительных органов.

Кто-то из жителей выбрасывает мусор из окна

Юрист Данил Липатов: Это может быть административным проступком. Можно обращаться в МуПо. Но в целом за порядком в доме должно следить КТ.

В каких еще ситуациях можно вызывать МуПо? Крислин Пярт, руководитель отдела производства и областной работы Муниципальной полиции МуПо можно проинформировать о несоблюдении требований общественного порядка – поведение, которое беспокоит окружающих, употребление алкоголя в общественном месте, сон в неположенном месте и др. А также обо всех несоблюдениях правил благоустройства – о ветвях, растущих над ограждениями, о кормлении животных и птиц, о находящихся в городском помещении неисправных транспортных средствах (автохламе), об опасных глыбах снега и льда крышах зданий. МуПо также контролирует соблюдение требований Таллиннских правил содержания собак и кошек. В их компетенции – собаки и кошки без поводка, нападения собак, отказ от уборки за своим питомцем. На основании Закона о дорожном движении МуПо имеет право контролировать соблюдение требований парковки, а на основании Закона об отходах – незаконное хранение и мусор. Также к МуПо могут обратиться лица, желающие получить разрешение на таксоперевозку и карту обслуживания, а кроме этого можно сообщить о нарушениях, связанных с такси, например, о ненадлежащем использование плафона.

Юридическая справка Данил Липатов, юрист Progressor Õigusbüroo За всех лиц, которые проживают в квартире, в том числе – за поведение арендаторов или гостей, несет ответственность собственник. Только если речь идет об административном проступке, тогда уже действует личная ответственность того, кто совершил проступок. Чтобы участвовать в жизни КТ, арендатор должен получить доверенность от собственника квартиры. Но известить правление о том, что есть, например, проблема шума в доме, может и сам арендатор. Если арендатор нарушает общественный порядок в доме, то ответственность будет лежать и на нем, и на собственнике квартиры. Сам собственник будет нести ответственность в рамках норм КТ. Арендатор будет отвечать за административные проступки, например, за курение на балконе.

Чем поможет полиция? Кира Кузнецова-Чупин, участковый полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Порядок и разрешение конфликтных ситуаций в квартирном товариществе регулирует, в первую очередь, устав самого товарищества. Вызывать патруль полиции уместно в том случае, если имеет место прямое нарушение закона об общественном порядке: например, громкая музыка, крики, драки и прочий шум во время ночного покоя. Причем, в случае с бытовым шумом, сперва следует все же попытаться решить проблему, поговорив с соседями. Если же имеет место нарушение закона, то полиция зафиксирует это на месте и составит акт. Нужно учитывать, что некоторые нарушения – например, асоциальный образ жизни или имущественные споры между жильцами – не регулируются законодательством о нарушении общественного порядка. В этом случае может помочь только гражданское судебное разбирательство. Полиция напоминает, что все конфликты необходимо решать мирным путем, а в случае невозможности договориться можно привлечь местного участкового, который проконсультирует в каждой отдельной ситуации. Мы реагируем на все сообщения – вне зависимости от того, являются ли они разовыми или регулярными. Полиция в каждом случае оценивает серьезность проблемы и оказывает соответствующую помощь.

Два вопроса Спасательному департаменту Дарья Денисова, Советник отдела коммуникаций Спасательного департамента 1. Если на лестничных пролетах в доме находятся велосипеды, коляски и прочие личные вещи жильцов, и эти вещи мешают другим жильцам, может ли конкретный человек обратиться в Спасательный департамент с жалобой на соседей? И что может сделать департамент? Ответ: Да, любой желающий может пригласить спасателей в рамках домашнего консультирования. Сейчас это стало ещё удобнее, так как теперь это можно сделать по интернету. О необходимости консультации могут сообщить родственники, соседи, экстренные службы, полиция, местное самоуправление и другие люди, заметившие несоблюдение техники безопасности. Заказать домашнее консультирование можно по номеру 1247 или на портале безопасности ohutusportaal.paasteamet.ee. В течение семи дней после обращения к вам приедут спасатели (предварительно с вами свяжутся), ответят на вопросы о безопасности и скажут, что можно или нужно сделать. Если владельца вещей на лестничных пролётах удастся определить, то ему будет выдано предписание, и он в течение нескольких дней должен будет их убрать. Если не уберёт, ему будет выписан штраф. Если владельца вещей установить не получится, тогда предписание будет выписано квартирному товариществу. 2. Если в доме кто-то жарит шашлык на балконе своей квартиры, могут ли жильцы, кому это мешает, вызвать спасателей? Как могут действовать жильцы в такой ситуации? Ответ: В такой ситуации жильцы должны обратиться в квартирное товарищество. Так как балкон не является собственностью жильца, а принадлежит квартирному товариществу, то в уставе КТ должен быть прописан пункт об использования гриля на балконах. Но если вы считаете, что соседи не следуют правилам пожарной безопасности, тогда можно вызвать спасателей. Чаще всего такие случаи удаётся разрешить вместе с квартирным товариществом.