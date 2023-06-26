Строительный предприниматель: в проигрыше останутся те, кто ставит на падение цен

1) С какими основными вызовами столкнется строительный рынок до конца этого года?

Самый серьезный вызов – это макрополитика: укрощение роста цен, и, как следствие, стабилизация денежно-кредитной политики центральных банков. Высокие и постоянно растущие процентные ставки оказывают очень сильное влияние как на коммерческую, так и на жилую недвижимость и, следовательно, на строительный сектор. Кроме того, конечно, не следует забывать, что в Европе до сих пор идет война и ее ход и последствия непредсказуемы.

2) Что ожидается от рабочей силы в этом году? Ожидаем ли мы массовых увольнений, как в 2009 году?

На данный момент я не предвижу наступления кризиса, аналогичного 2009 году, поэтому не считают вероятными и сокращения в таких масштабах. Кроме того, хронический дефицит инженеров остается одной из самых больших проблем отрасли и со временем усугубляется, что еще больше затрудняет принятие жестких решений об увольнениях.