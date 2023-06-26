Дача на лето: сколько стоит снять домик для сезонного отдыха
Летом часто возникает желание рвануть куда-то на природу, чтобы отдохнуть от городской суеты. Повезло тем, у кого есть свои дачные участки и домики, где можно расслабиться, принять гостей, посадить огурцы или истопить баню. Но что делать людям, у кого своего „домика в деревне“ нет, но подышать чистым воздухом и босиком походить по утренней росе хочется? На такой случай стоит поискать вариант аренды дачи на летний период. Сколько это будет стоить, узнавала „МК-Эстония“.
„Захотелось понять, нужна ли нам дача, но покупать ее сразу не хочется. Есть ли у нас такая практика в Эстонии, как снимать на всё лето дачу, но не так, чтобы за три дня 200 евро выходило?“ – задает вопрос пользователь социальных сетей Елена.
Действительно, найти предложения именно о сдаче дачи в аренду на лето не так просто. Гораздо больше предложений о продаже дач. А вот среди ищущих как раз много тех, кто ищет дачу в аренду. Получается, что спрос не совсем отвечает предложению.
На порталах недвижимости предложений не много, но есть неплохие варианты.
„На данный момент мы видим, что предлагают по большей части те же дачи, что и годом ранее. Они расположены по всей Эстонии, но, конечно, в основном в зонах летнего отдыха. Есть совсем ретро-дачи, а также очень хорошие летние дома. Некоторые арендодатели отремонтировали свои дачи именно для того, чтобы каждое лето получать от них дополнительный доход“, – говорит аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.
По его словам, цены на аренду дач зависят и от удобств, и от периода аренды. На более короткий период цена аренды, как правило, выше. Чем дольше срок аренды, тем выгоднее цена.
„Например, цена аренды ретро-дачи в Вяэна-Йыэсуу по договору на пять месяцев – около 350 евро в месяц. Немного более привлекательная дача, расположенная в волости Ляэне-Харью, но не близко к водоему, летом ее предлагают за 1000 евро в месяц. Но поскольку там можно жить круглый год, то зимой аренда стоит 700 евро“, – перечисляет Ристо Вяхи.
Менеджер по маркетингу City24.ee Эрлет Сакс отмечает, что рынок аренды дач на протяжении многих лет несущественен. Через порталы недвижимости в аренду предлагают только отдельные дачи. Некоторые летние дома также сдают через социальные сети, AirBnb или по знакомству, но это не меняет общей картины.
„Например, на нашем портале сейчас находится всего шесть предложений по аренде дач в ценовом диапазоне 300–600 евро. Места дислокации – очень разные, начиная от Харьюмаа и заканчивая Причудьем. В отличие от аренды, предложений о купле-продаже дач гораздо больше – их сотни. Предпочтение соискатели отдают так называемому „золотому кругу“, то есть летним домам, находящимся на расстоянии до пятидесяти километров от крупных городов. Цены на выставленные на продажу дачи – от 10 000 евро, и в редких случаях могут достигать миллиона евро“, – говорит Эрлет Сакс.
Подводя итоги, Сакс отмечает, что нужно начинать заниматься поиском дачи на лето заранее, так как предложения по аренде дач можно пересчитать по пальцам.
Выбор есть
На момент подготовки статьи на основных порталах купли-продажи недвижимости удалось найти около 20 предложений об аренде дач. Также объявления попадаются в тематических группах и в социальных сетях, на сайтах разных бюро недвижимости, а на портале seti.ee есть предложения снять дачу в районе Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
На самом деле среди найденных вариантов есть из чего выбрать, если не привязываться к конкретной местности. Дачи на лето можно найти в разных уголках Эстонии. Варианты очень отличаются как по состоянию жилья, так и по ценам на него. Но мы смотрим варианты, которые подошли бы для семьи из трех-четырех человек.
Например, можно снять двухэтажную дачу 2013 года постройки на Сааремаа. Пять комнат, сауна, море рядом. Цена вопроса – 1000 евро, но это если снимать на длительный период, минимум на год. Если же речь только о летних месяцах, то цена удваивается или даже утраивается, смотря на какой конкретно период заключается договор. Плюс к оплате добавляются и коммунальные платежи.
В Харьюмаа, в волости Сауэ, предлагается чудесный двухэтажный домик с террасой, двумя садовыми пристройками, садом и огородом. Жилая площадь – 28,6 м². Рядом река Кейла, лес, вело- и пешеходные дорожки. Стоимость аренды – 290 евро в неделю плюс плата за электричество.
В 20 минутах езды от Таллинна, в волости Козе, можно снять красивый домик площадью 59,2 м² с тремя комнатами, балконом, террасой, сауной и всеми удобствами. Общая площадь территории –10182 м², это спокойный уютный участок, где в хорошую погоду можно устроить пикник. Недалеко находятся магазины. Домик сдают на все лето за 650 евро в месяц.
В Вызу в аренду сдают очаровательный двухэтажный дом с сауной на цокольном этаже. В доме три спальни. Рядом с домом садовый домик с кухонным уголком, водой, туалетом. Во дворе дома есть детский игровой домик, качели, батут. В 7 минутах ходьбы от дома расположен пляж. В июне дом сдают за 700 евро в неделю или за 1000 на две недели. В июле цены 1400 и 2600 соответственно.
Всегда можно договориться
В преддверии июньских праздников актуальными становятся и предложения об аренде домов посуточно. Таких предложений уже мало, но еще можно что-то найти.
Например, в Ярвамаа сдается дача на 22–25 июня. Две комнаты, терраса, сауна. В саду есть место для гриля и уличных игр, детская зона. Дополнительно можно заказать домашние праздничные закуски. За четыре дня аренды на четверых человек попросили 250 евро.
В основном дачники-арендодатели проявляют гибкость в отношении дат и периода аренды. С владельцами можно обговорить конкретные даты, даже если в объявлении указан неподходящий вам период, но само место вдруг очень понравилось.
„Если не получается найти арендатора на все лето, то можно сдавать и по неделям, и только на праздники. В этом году у меня уже сняли дачу на Иванову ночь, и есть две семьи, которые хотят заселиться в июле. Желаемые даты у них частично совпадают, поэтому будем договариваться, чтобы кто-то из них немного подвинулся. Меня такой вариант вполне устраивает, за двух арендаторов в месяц я получу больше, чем если бы заселился только один на весь июль“, – рассказывает Татьяна, которая сдает домик с тремя комнатами и садом неподалеку от Пярну.
А, например, в Нарва-Йыэсуу есть вариант однокомнатной квартиры с четырьмя спальными местами. Достаточно спартанская обстановка для неприхотливых жильцов.
„Подойдет и для семьи. Есть кухня и ванная. Это пристройка к другому дому, но вход отдельный. Стоимость 500 евро в месяц плюс коммунальные платежи. Летом они небольшие, в основном электричество. Сдается на все лето, но можно договориться и на более короткий период“, – говорит автор объявления Дмитрий.
Есть в Нарва-Йыэсуу и вариант аренды дома на 10–12 человек с оплатой в 1000 евро в месяц. Но опять же возможен торг в отношении дат и стоимости.