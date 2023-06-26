Дача на лето: сколько стоит снять домик для сезонного отдыха

„Захотелось понять, нужна ли нам дача, но покупать ее сразу не хочется. Есть ли у нас такая практика в Эстонии, как снимать на всё лето дачу, но не так, чтобы за три дня 200 евро выходило?“ – задает вопрос пользователь социальных сетей Елена.

Действительно, найти предложения именно о сдаче дачи в аренду на лето не так просто. Гораздо больше предложений о продаже дач. А вот среди ищущих как раз много тех, кто ищет дачу в аренду. Получается, что спрос не совсем отвечает предложению.

На порталах недвижимости предложений не много, но есть неплохие варианты.

„На данный момент мы видим, что предлагают по большей части те же дачи, что и годом ранее. Они расположены по всей Эстонии, но, конечно, в основном в зонах летнего отдыха. Есть совсем ретро-дачи, а также очень хорошие летние дома. Некоторые арендодатели отремонтировали свои дачи именно для того, чтобы каждое лето получать от них дополнительный доход“, – говорит аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.

По его словам, цены на аренду дач зависят и от удобств, и от периода аренды. На более короткий период цена аренды, как правило, выше. Чем дольше срок аренды, тем выгоднее цена.

„Например, цена аренды ретро-дачи в Вяэна-Йыэсуу по договору на пять месяцев – около 350 евро в месяц. Немного более привлекательная дача, расположенная в волости Ляэне-Харью, но не близко к водоему, летом ее предлагают за 1000 евро в месяц. Но поскольку там можно жить круглый год, то зимой аренда стоит 700 евро“, – перечисляет Ристо Вяхи.

Менеджер по маркетингу City24.ee Эрлет Сакс отмечает, что рынок аренды дач на протяжении многих лет несущественен. Через порталы недвижимости в аренду предлагают только отдельные дачи. Некоторые летние дома также сдают через социальные сети, AirBnb или по знакомству, но это не меняет общей картины.