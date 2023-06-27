Бывшее здание суда на Лийвалайа будет продано с аукциона

Харьюский уездный суд выехал из здания суда Лийвалайа в 2018 году. Согласно установленной Таллинном общей планировке, речь идет о территории многоэтажной застройки, сообщили в RKAS.

„Мы инициировали изменение цели детальной планировки с целью права получения на строительство торгово-жилого здания. В настоящее время план находится на стадии разработки в Таллиннской городской управе“, – пояснил Михкель Мягер, директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara. Он уверен, что данная недвижимость может заинтересовать многих застройщиков.