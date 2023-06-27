Названа страна с самой дорогой ипотекой в Европе

Согласно анализу данных Центробанков, в настоящее время в Европе продолжается цикл подорожания ипотеки. В частности, в марте текущего года в лидерах по размеру ставки по традиции оказалась Украина, за ней расположились Молдавия, Венгрия, Польша, Румыния и Россия.

Уточняется, что в марте средняя ставка по ипотеке в Украине достигла 13,4%. Это стало максимум с 2019 года. На второй строчке расположилась Молдавия - 12,03%. Далее находятся Венгрия - 10,52% и Польша - 8,9%.

При этом, в Молдавии, Польше и Венгрии на протяжении двух месяцев снижаются средние ставки на ипотеку.