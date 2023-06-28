ОПРОС | У каждого четвертого есть первоначальный взнос на покупку жилья(6)
По данным недавнего исследования, проведенного по заказу Luminor, треть жителей Эстонии планируют приобрести новое жилье, а 28% из них при этом имеют необходимый собственный капитал. Четверть домохозяйств, думающих о покупке нового жилья, в состоянии тратить на ежемесячные выплаты по ипотеке не более 400 евро, остальные – больше.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, возможность сразу внести сумму собственного финансирования свидетельствует о привычке большого числа людей создавать финансовый буфер. В то же время, есть много возможностей для улучшения ситуации, поскольку многие люди, которые уже хотят купить жилье, сталкиваются с необходимостью годами накапливать деньги перед ожидаемой сделкой. „Из тех, кто хочет купить новое жилье, 21% должны копить на первоначальный взнос до трех лет, а 16% – от четырех до шести лет. Каждый десятый человек, думающий о покупке нового жилья, считает, что ему нужно копить деньги не менее семи лет, чтобы сделать свою мечту реальностью“, – сказал Ребане.
Помимо собственного капитала, для обслуживания жилищного кредита важна также сумма возвратного платежа, которую вы ежемесячно выплачиваете банку. По данным опроса, четверть домохозяйств в состоянии выплачивать максимум 400 евро в месяц. Почти треть респондентов могут позволить себе выплачивать от 400 до 600 евро из своего семейного бюджета, а 12% домохозяйств могут позволить себе выплачивать более 800 евро.
„Ежемесячный платеж по кредиту в размере 400 евро, при условии 30-летнего кредита, в настоящее время позволил бы купить квартиру стоимостью около 80 000 евро. За эту сумму можно купить, например, однокомнатную квартиру в пригородном районе Таллинна. Если же ежемесячный платеж по кредиту составляет 800 евро, то за эту сумму можно купить 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии, но не в центре города. Если немного поступиться условиями, то можно приобрести квартиру и в центре города“, – говорит Ребане.
По словам Ребане, между регионами существует заметная разница в суммах, которые семья в состоянии ежемесячно выплачивать. „Например, в Таллинне (15%) и Харьюмаа (12%) самая низкая доля тех, кто оценивает способность своего домохозяйства осуществлять ежемесячный платеж по кредиту менее чем в 400 евро. Напротив, в Ляэнемаа (75%) и Йыгевамаа (63%) таких людей больше всего“, – добавил он.
Самыми упоминаемыми препятствиями для покупки нового жилья являются слишком низкий или недостаточный доход (24%), слишком высокие цены на жилье (21%), отсутствие денег для первоначального взноса (8%) и нежелание брать на себя какие-либо обязательства (6%).
Исследование было проведено компанией Norstat в Эстонии, Латвии и Литве этой весной по заказу Luminor. В каждой из стран Балтии было опрошено по 1000 человек в возрасте 18-74 лет.