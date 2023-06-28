ОПРОС | У каждого четвертого есть первоначальный взнос на покупку жилья

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, возможность сразу внести сумму собственного финансирования свидетельствует о привычке большого числа людей создавать финансовый буфер. В то же время, есть много возможностей для улучшения ситуации, поскольку многие люди, которые уже хотят купить жилье, сталкиваются с необходимостью годами накапливать деньги перед ожидаемой сделкой. „Из тех, кто хочет купить новое жилье, 21% должны копить на первоначальный взнос до трех лет, а 16% – от четырех до шести лет. Каждый десятый человек, думающий о покупке нового жилья, считает, что ему нужно копить деньги не менее семи лет, чтобы сделать свою мечту реальностью“, – сказал Ребане.

Помимо собственного капитала, для обслуживания жилищного кредита важна также сумма возвратного платежа, которую вы ежемесячно выплачиваете банку. По данным опроса, четверть домохозяйств в состоянии выплачивать максимум 400 евро в месяц. Почти треть респондентов могут позволить себе выплачивать от 400 до 600 евро из своего семейного бюджета, а 12% домохозяйств могут позволить себе выплачивать более 800 евро.

„Ежемесячный платеж по кредиту в размере 400 евро, при условии 30-летнего кредита, в настоящее время позволил бы купить квартиру стоимостью около 80 000 евро. За эту сумму можно купить, например, однокомнатную квартиру в пригородном районе Таллинна. Если же ежемесячный платеж по кредиту составляет 800 евро, то за эту сумму можно купить 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии, но не в центре города. Если немного поступиться условиями, то можно приобрести квартиру и в центре города“, – говорит Ребане.