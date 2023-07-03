ФОТО | Настоящая жемчужина на рынке недвижимости: один из самых красивых частных домов Эстонии выставлен на продажу

Недавно на рынке эстонской недвижимости появился очень интересный объект - частный дом на полуострове Армунеэме, который принадлежит известному представителю автомобильного бизнеса. В объявлении о продаже указано, что на Венецианском архитектурном биеннале здание было признано одним из ста самых красивых частных домов в Эстонии за всю историю страны.