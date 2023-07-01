Очередной строитель деревянных домов потерпел крах. „Это только начало банкротств»(8)
„Новых заказов просто нет“, – констатировал Андрес Поом, генеральный директор Puumajatehase OÜ, производившего деревянные дома недалеко от Йыгева. Поскольку спрос в скандинавских странах упал, производитель домов навсегда остановил свои производственные линии, уволил сотрудников и объявил о банкротстве, пишет dv.ee.
Поом пока не видит признаков восстановления спроса и считает, что в секторе строительства деревянных домов будет больше банкротств. „Я не очень оптимистичен. Думаю, это, возможно, только начало, они будут и еще“, – сказал Поом.
Как и некоторые конкуренты, Puumajatehase в основном экспортировал свою продукцию в Швецию и Норвегию, а меньшая часть оборота приходилась на Эстонию. Однако, по сути, к началу этого года спрос упал на всех рынках.