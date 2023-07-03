Эксперт о том, что может скрываться внутри стены

В первую очередь стоит помнить, что все коммуникации – электрические провода, водопроводные трубы и прочее – всегда проходят от розеток или узлов прямо горизонтально или вертикально. Они никогда не прокладываются по диагонали. „Поэтому, если вы видите, где находятся розетки, выключатели или краны, вы можете быть практически уверены, что коммуникации идут от них прямо вверх-вниз или вправо-влево, и вбивать в этих местах гвоздь в стену точно не стоит“, – пояснил Вилльмяэ.

На первый взгляд кажется, что дело обстоит сложнее с ванными комнатами, где розетки и краны расположены на стене вплотную друг к другу, при том, что новое зеркало необходимо установить прямо над раковиной. Во многих новостройках в ванных комнатах есть подвесные потолки, что дает возможность увидеть, куда именно от края потолка проходят водопроводные трубы. Статистика по гарантийным случаям показывает, что водопроводные трубы случайно просверливают значительно чаще, чем можно подумать. Поэтому Вилльмяэ настоятельно рекомендует заранее убедиться, что в нужном месте не проходят трубы или провода.

В случае нового жилья стоит обратить внимание на то, как комнаты разделены архитектурно, в том числе, как они расположены по отношению к соседним квартирам. Например, звук бегущей воды передается легко, поэтому, если за стеной спальни находится ванная комната, стоит заранее убедиться в наличии и эффективности звукоизоляции и по возможности даже зайти в квартиру и протестировать, слышно ли соседа за стеной.

При покупке жилья также стоит проверить расположение розеток как внутри квартиры, так и по отношению к соседней квартире. Если их места расположения совпадают, то можно быть уверенным, что вы будете слышать происходящее за стеной. Вилльмяэ объяснил, что, по сути, это то же самое, что оставить в стене между двумя квартирами дыру. Только лишь вилки и провода недостаточно глушат звук.