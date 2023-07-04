Сауэ стремительно растет: в городе планируют построить новый жилой район на 1200 квартир
В центре города Сауэ планируют построить новый жилой район на 1200 квартир, инвестиции составят 250 млн евро. В долгосрочный план волости Сауэ входит объединение города с поселком Лаагри, граничащим с Таллинном, пишет rus.err.ee.
Компания Estera Saue, владеющая участком под застройку рядом с железной дорогой в Сауэ, объявила на этой неделе конкурс по планированию нового жилого района. Он появится по другую сторону железной дороги, если смотреть с улицы Куузехеки.
По словам одно из владельцев Estera Saue Юло Адамсона, планируется создать новое городское пространство с качественной средой, предназначенное в основном для молодых семей.
„Там будут построены многоквартирные дома, рядные дома, частные дома и коммерческие здания. Точный объем строительства будет определен в процессе детальной планировки“, - сказал Адамсон.
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