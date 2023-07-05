Недвижимость
05.07.2023, 10:20

Трагедия взявшей жилищный кредит семьи — другим наука. Кто виноват — клиент или банк?

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ФОТО: Zoteva | Shutterstock

Взявший жилищный кредит клиент банка Luminor утверждает, что банк украл у него не менее 100 000 евро, и теперь банк хочет продать дом его отца в принудительном порядке. В свою очередь банк уверяет, что неизменно шел клиенту навстречу, пишет издание Eesti Ekspress.

Эта история началась в середине позапрошлого десятилетия, в самый пик экономического бума. У Марта*, активного и предприимчивого молодого человека, и у его жены Карин* дела шли в тот момент как по маслу. Будущее представлялось им таким светлым и прекрасным, что молодые люди решили взять в банке Nordea (ныне Luminor) рассчитанный на несколько десятков лет жилищный кредит в размере 6,2 миллиона крон (более 396 000 евро). Деньги решено было потратить на строительстве в деревне Принги волости Виймси шикарного особняка площадью почти 300 квадратных метров.

Сегодня, 16 лет спустя, жизнь видится героям публикации уже не в розовых очках. На долю Марта за это время выпало немало испытаний, немало нервных клеток было израсходовано. Дом мечты стоит пустой. Долг Марта и теперь уже бывшей супруги Карин перед банком превышает первоначальную сумму. И это несмотря на то, что кредит был выплачен более десяти лет назад.

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