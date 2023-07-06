ЭКСПЕРТ | Продавцы и покупатели недвижимости следят друг за другом - кто первый сдастся

„Хотя во второй половине прошлого года и в первые месяцы текущего мы наблюдали снижение активности заключения сделок во всех сегментах столичного рынка недвижимости, сегодня, кажется, что прежняя активность уже более или менее восстановилась, особенно в отношении квартир вторичного рынка. Таким образом, в этом сегменте начинает устанавливаться новый уровень цен“, — прокомментировал Мартин Вахтер июньские тенденции на рынке недвижимости.

Несмотря на то, что, согласно статистике, средний уровень цен остаётся неизменным и даже немного повышается, по словам Вахтера, это в основном вызвано снижением активности сделок в новостройках и реализацией ранее заключённых по более высоким ценам обязательственно-правовых соглашения о намерениях, т. е. их переоформление в обязательственно-правовые договоры.

Вахтер сказал также, что из-за высоких процентных ставок по кредитам инвесторы, занимающиеся арендой, практически полностью ушли с рынка квартир в новостройках. „Для того, чтобы доходность, превышающая проценты по кредиту, восстановилась, либо цены на квартиры в новостройках должны упасть, либо арендная плата должна вырасти. Вероятно, в том или ином виде материализуются оба сценария“, — пояснил он.

По словам Вахтера, девелоперы не склонны снижать цены настолько, чтобы привлечь покупателей, учитывая их потребности, и тем самым восстановить прежнюю активность заключения сделок. Поэтому сейчас обе стороны следят друг за другом в ожидании, что другая сторона сдастся первой.

„Как и на вторичном рынке, в случае новостроек новые сделки заключаются в первую очередь с жильём более низкого ценового диапазона. Впрочем, можно отметить также определённый рост интереса и к более дорогим квартирам“, — сказал Вахтер.