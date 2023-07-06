ВИДЕО | Смотрите, как будет выглядеть таллиннский Центральный рынок

Как сообщил член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Кляйманн, хотя детальная планировка территории Центрального рынка принята, процесс еще не завершен. "На нынешнем этапе, после принятия детального проекта, его доработка продолжится, после чего он будет вынесен на публичное обсуждение и утверждение“, - сказал он.

Согласно предположениям, утверждение детальной планировки может состояться уже в 2024 году. Тогда же начнется подача заявок на получение разрешения на строительство.

По словам руководителя проекта развития Райна Пярна, проект будет идти в соответствии с графиком. „Параллельно с детальной планировкой в сотрудничестве с Koko Architects был выполнен эскизный проект всего квартала. Учитывая порядок и продолжительность процессов детальной планировки и получения разрешения на строительство, можно предположить, что строительство начнется в 2025 или 2026 году. До начала строительства рынок продолжит работать в обычном режиме, а в период строительства деятельность рынка будет организована на временной площадке. Продолжительность строительства составит примерно два года, тендер на поиск застройщика планируется провести одновременно с подачей заявки на получение разрешения на строительство.

В июне 2019 года территорию Центрального рынка приобрела компания Astri Group, владеющая рынком на Балтийском вокзале. В октябре того же года конкурс на проектирование квартала Центрального рынка выиграла компания AB Koko. Согласно текущим планам, строительство начнется в 2025 году.