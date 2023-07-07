Дача – тоже недвижимость, но есть нюансы. Что надо знать при сделках с летними домами

„Дача может быть приватизирована на садовое товарищество, где вы являетесь собственником доли этого товарищества. Может быть приватизирована на конкретного человека, хозяина. А может быть просто договоренность, по которой участок, на котором стоит домик, просто используется“, – говорит маклер Best Buy Kinnisvara Юрий Высоков. Разумеется, предпочтительней, если дача приватизирована на имя продавца, потому что в этом случае все, что вы покупаете, будем вашим, добавляет он.