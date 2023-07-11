„Сами виноваты“: десятки семей не могут восстановить свои квартиры в сгоревшем многоквартирном доме. А кредит платить все равно приходится

Таури Рахасепп (31 год), военнослужащий Сил обороны, стоит под хлопающей на ветру пленкой, которая натянута вместо крыши над его квартирой, с новорожденным ребенком на руках.

Малыш спит, улыбаясь сквозь сон.

Под этим полиэтиленовым навесом когда-то была квартира Таури, его девушки Екатерины Стоговой и их ребенка.

Когда в 2016 году Таури Рахасепп искал жилье, ему хотелось все сделать правильно. Таури накопил деньги на первоначальный взнос. Изучил различные предложения. Из пяти или шести квартир, которые попали в его список, он выбрал квартиру площадью 90 квадратных метров в „сталинке“ на улице Паэ в Таллинне. Широкая лестница с золотыми балюстрадами вела на третий этаж, и там, слева в конце коридора, находился его новый дом. В квартире было несколько уровней: у входа в квартиру находилась большая прихожая и электрическая сауна, выше — кухня-гостиная и спальня, на одном из лестничных пролетов — домашний офис, а наверху, прямо под крышей, была маленькая комнатка, которую можно было использовать как спальню для гостей.

„Как только я вошел, я почувствовал, что это мой дом!“ — вспоминает Таури, как поехал смотреть квартиру после прочтения объявления.

В квартире было не только центральное отопление, но и дровяной камин. Таури Рахасепп показывает журналисту Eesti Ekspress отчет трубочиста. Квартира была в таком хорошем состоянии, что ее нужно было лишь местами подштукатурить, капитальный ремонт семья Таури делать не стала.

А сейчас, спустя семь лет после покупки квартиры, Таури Рахасепп и Екатерина Стогова стоят на руинах своего дома.