08.07.2023, 07:17
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | На каком расстоянии от соседей можно строить сарай или летнюю кухню?(2)
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Снег растаял, и теперь можно с комфортом наслаждаться пребыванием на свежем воздухе. Что нужно учитывать, если вы хотите возвести на своем участке новую постройку? Для издания Maakodu объясняет юрист адвокатского бюро LEADELL Pilv Advokaadibüroo Реэлика Рохи.
„Часто владельцы земли задумываются о том, чтобы для летних дел или из практических соображений построить на своем участке сарай, летнюю кухню, теплицу или уличный туалет“, — говорит юрист Реэлика Рохи. В связи с этим у многих возникает вопрос (особенно если речь идет о густонаселенной местности и дачных районах): на каком отдалении от соседского забора должна находиться возводимая постройка?