ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | На каком расстоянии от соседей можно строить сарай или летнюю кухню?

„Часто владельцы земли задумываются о том, чтобы для летних дел или из практических соображений построить на своем участке сарай, летнюю кухню, теплицу или уличный туалет“, — говорит юрист Реэлика Рохи. В связи с этим у многих возникает вопрос (особенно если речь идет о густонаселенной местности и дачных районах): на каком отдалении от соседского забора должна находиться возводимая постройка?

Ответ зависит, прежде всего, от того, какого размера сооружение вы собираетесь строить. Согласно Строительному кодексу, при строительстве предназначенного для обслуживания жилого дома здания площадью до 20 м2 и высотой до 5 м отдельно уведомлять местное самоуправление или строительный регистр о работах не надо. В данном случае речь будет идти о так называемой свободной строительной деятельности, для которой не требуется разрешения на строительство или уведомления о строительстве. За соблюдением строительных требований и требования к зданию должен следить сам владелец в процессе строительства. В то же время местное самоуправление или другой компетентный орган в обоснованных случаях может потребовать подачи уведомления о строительстве и для возведения такого рода построек.