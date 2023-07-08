Жителей Эстонии тянет на острова – летом кто-то даже подумывает о покупке личного острова

„В течение летнего сезона отмечается больший спрос на недвижимость, направленную главным образом на отдыхающих и туристов – это дома для отдыха, дачи, прибрежная недвижимость и объекты с дополнительными бонусами на открытом воздухе, например, с садом или доступом к водоему и водным развлечениям“, – сказал маклер Lääneranna Kinnisvara Кайдо Куускюлль.

По словам Куускюлля, интерес к недвижимости на островах проявляют как коренные жители, которые из-за учебы или по работе были вынуждены переехать на материк и теперь хотят вернуться к истокам, так и жители материковой части Эстонии и даже иностранцы, которые ищут второй дом или хотят инвестировать в недвижимость.

Ближе к лету на портале недвижимости появился и ряд уникальных объявлений – например, купить можно целый остров. „Если ищете уединения и безмятежных видов, то к юго-востоку от острова Муху в продажу поступил небольшой остров Вийрелайд площадью 9,8 гектара – его желающие могут купить за 69 000 евро. При низком уровне воды на островок можно даже дойти пешком по дну залива“, – описал руководитель по маркетингу Kinnisvara24 Мартин Матсберг.

В деревне Каармисе, например, продается дом с персональным озером, баней и даже лужайкой для гольфа и ветряком. Если же хочется подобной роскоши и уединения не так далеко от Таллинна, их желающие найдут на островах Прангли и Найссаар – там также продаются прибрежные участки и комплексы, где можно будет насладиться безмятежностью и одиночеством.

Один из наиболее выдающихся на данный момент объектов продают на острове Кихну, где за 590 000 евро можно приобрести самый настоящий рай на земле. „В деревне Сяэре будущего владельца ждет уникальная недвижимость у моря, прямо рядом с лодочным портом. Покупатель получит в свое распоряжение реконструированный жилой дом с двумя большими террасами, беседку и бассейн, а также отдельно стоящий гараж/сарай, перестроенную под гостевой домик старую баню, каменный погреб и колодец“, – добавил Матсберг.