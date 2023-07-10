Эксперт объясняет, как предпринимателю получить жилищный кредит

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, в том, чтобы подать заявку на получение жилищного кредита в качестве предпринимателя, нет ничего необычного, поскольку предпринимательство становится все более популярным среди людей, и число тех, кто владеет собственным бизнесом в дополнение к оплачиваемой работе, пропорционально растет. Также нет никакой дифференциации в отношении выбранной недвижимости, поэтому для предпринимателя нет ограничений на действия, совершаемые на рынке недвижимости.

Однако у многих могут возникнуть вопросы о том, как подать заявку на получение жилищного кредита в качестве предпринимателя и как анализировать различные финансовые данные. „Если в качестве частного лица многие понимают данные о зарплате и другие вопросы, связанные с доходами, которые задает банк, то в качестве предпринимателя необходимо выполнить те же действия“, – сказал Ребане.

По словам Ребане, банк захочет увидеть заверенные финансовые отчеты компании за последние два года, основных партнеров и клиентов компании, а также обычные сроки исполнения работ и поступления оплаты. „После подачи заявки банк также вышлет клиенту соответствующий перечень вопросов, чтобы понять, что это за компания, какова ее структура вознаграждения и движение денежных средств“, – описал Ребане.

Если наемный работник регулярно получает зарплату на свой банковский счет, компания должна стремиться к такой же стабильной оплате труда. „Банк проверяет зарплату за последние 6–12 месяцев и оценивает, является ли эта модель устойчивой в будущем“, – сказал он.

По словам Ребане, для этого есть простая причина: поскольку предприниматель может сам устанавливать размер своей зарплаты и увеличивать ее в зависимости от цены на желаемую недвижимость, банку необходимо убедиться, что кредит действительно может обслуживаться в долгосрочной перспективе. „Если цифра зарплаты включает дивидендные выплаты, банк также оценит историю дивидендных выплат и их устойчивость“.