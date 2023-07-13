У моря, в лесах и на островах: 11 новых домиков, чтобы насладиться летом в Эстонии

Круглый дом у пляжа

Харьюмаа

Этот дизайнерский домик располагается рядом с красивым песчаным пляжем Вяэна-Йыэсуу. В доме два наземных этажа и один подземный. Дом оформлен в богемном стиле с использованием дорогих материалов из разных стран, таких как Португалия, Испания, Марокко, Гавайи, Япония и т. д. В доме есть большая спа-сауна и отдельный кинозал с телевизором с большим экраном, аудиосистемой и XBox. На улице есть большая терраса и гидромассажная ванна.

Мини-вилла с джакузи и сауной

Ляэнемаа

На вилле есть обеденный стол, два стула, кровать размером 160 х 200 см, душ, туалет, полотенца, раковина в ванной, кухонная мебель. На кухне есть холодильник, посуда, плита, кастрюля, сковорода, чайник, кувшин, полотенца, ножи и вилки. Мини-виллы созданы для климата скандинавских стран и оснащены воздушным тепловым насосом, работающим при температуре до -30 градусов. Полы с подогревом и электрический камин обеспечивают тепло в зимнюю пору.

Вилла с бассейном

Тартумаа

Расслабьтесь всей семьей на свежем воздухе в тихом месте на берегу озера Китсе. На вилле есть бассейн и сауна на дровах. Неподалеку можно заняться различными видами спорта, будь то диск-гольф или катание на велосипедах.

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