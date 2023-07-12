ЭКСПЕРТ | Арендная недвижимость сегодня: придержать или продавать?

У четверти домохозяйств Эстонии есть жилищный кредит. Те, кто приобрел с помощью кредитов несколько квартир или домов, могут сегодня оказаться как в выгодном, так и в невыгодном положении. Больше недвижимости означает не только больший доход, но часто и более высокое долговое бремя. Чем больше остаток по кредиту, тем заметнее влияние Euribor на ежемесячные платежи. Если какое-то жилье сдано в аренду, но компенсировать повышенные платежи по кредиту доходом от аренды невозможно, стоит рассмотреть возможность продажи одного из объектов недвижимости, что также уменьшит ежемесячные платежи по кредиту.

Следует учитывать, что продажа квартиры может занять от полугода до года, а продажа дома и того дольше. Расположение недвижимости также оказывает существенное влияние на продолжительность периода продажи. В крупных центрах притяжения или в непосредственной близости от них процесс продажи идет быстрее.

Если владелец нескольких объектов недвижимости хочет остаться в плюсе, не продавая ее, можно посмотреть, какие из объектов в настоящее время могут предложить лучший доход от аренды. В большинстве случаев люди сдают меньшее и более дешевое жилье, а сами живут в большем и более дорогом. Теперь, когда долговая нагрузка значительно увеличилась, бюджет можно также облегчить, например, временно переехав на меньшую площадь и сдавая в аренду большую и более дорогую – чтобы получить более высокий доход и покрыть возросшие расходы по кредиту. Для этого также необходимо запросить согласие выдавшего кредит банка. Если для покупки жилья была использована гарантия KredEx, и она все еще действует, у KredEx также следует запросить разрешение на сдачу вашего жилья в аренду. Договор поручительства KredEx запрещает сдавать жилье в аренду, но KredEx все же может разрешить сделать это в обоснованных случаях.