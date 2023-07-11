В Эстонии наблюдается самый большой рост цен на аренду недвижимости среди стран ЕС

По данным Евростата, цены на аренду жилья в Эстонии выросли на 212 процентов в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2010 года. На втором месте Литва, где цены выросли на 165 процентов. При этом Греция стала единственной страной, где цены на арендную недвижимость упали – снижение составило 22 процента.