В Эстонии наблюдается самый большой рост цен на аренду недвижимости среди стран ЕС(3)
Сравнение стран Европейского Союза (ЕС) показывает, что с 2010 года в Эстонии наблюдается почти двукратный рост арендной платы и цен на недвижимость, что является самым высоким показателем в ЕС, пишет rus.err.ee.
По данным Евростата, цены на аренду жилья в Эстонии выросли на 212 процентов в первом квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2010 года. На втором месте Литва, где цены выросли на 165 процентов. При этом Греция стала единственной страной, где цены на арендную недвижимость упали – снижение составило 22 процента.
Цены на аренду в Финляндии выросли почти на 30 процентов. Средний рост цен в ЕС остался на уровне около 20 процентов.
За 13 лет значительно выросла и стоимость недвижимости. Средний рост в ЕС составил почти 50%. В Эстонии рост был двукратным.
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